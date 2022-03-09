Bayburt Özel İdarespor Serik deplasmanından 1 puanla döndü

Bayburt Özel İdarespor sezonun 29. Haftasında deplasmanda mücadele ettiği Serik Belediyespor’la 1-1 berabere kalarak puanını 48 yaptı.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Özel İdarespor sezonun 29. Haftasında deplasmanda mücadele ettiği Serik Belediyespor’la 1-1 berabere kalarak puanını 48 yaptı.

Serik İsmail Oğan Stadyumunda saat 13,00 de başlayan mücadelenin 45. dakikasında Bayburt Özel İdarespor’dan Ömer Esenkaya attı golle sarı siyahlılar 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Maçın ikinci yarısına oyuncu değişikliğiyle başlayan ve beraberlik golü arayan ev sahibi ekip Serik Belediyespor kanat ataklarıyla Bayburt Özel İdarespor’un kalesine yüklenmeye başladı.

Dakikalar ilerledikçe baskısını artıran Serik Belediyespor 87 dakikada ceza sahasının dışından kazandığı serbest vuruşu Sezer Yıldırım gole çevirdi ve skora eşitlik getirdi 1-1.

Beraberlik golü sonrası eşitliği bozmak isteyen her iki takımın atakları sonuç vermedi ve 90 dakika 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Serik Belediyespor puanını 32 ye Bayburt Özel İdarespor ise 48’e yükseltti.

Bayburt Özel İdarespor 13 Mart Pazar günü Genç Osman Stadyumunda Somaspor’la mücadele edecek.

Haftanın maç sonuçları:

Serik Belediyespor – Bayburt Özel İdare Spor 0 – 1

Afjet Afyonspor – Somaspor 4 – 1

Adıyaman FK – Ankaraspor 0 – 3

Diyarbekirspor – Van Spor FK 0 – 1

Ergene Velimeşe – Bodrumspor 2 – 0

Etimesgut Belediyespor – İnegölspor 2 – 3

Niğde Anadolu FK – Hekimoğlu Trabzon 1 – 4

Sakaryaspor – Çorum FK 4 – 1

Turgutluspor – Sarıyer 0 – 2

Kahramanmaraşspor – Sivas Belediyespor 0 – 0