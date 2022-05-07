Bayburt Özel İdarespor ' play-off'ta

Bayburt Özel İdarespor, ligin son maçında Tekirdağ ekibi Ergene Velimeşespor'u tek golle geçip, play-off mücadelesine katılmaya hak kazandı.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Özel İdare spor, İlker’in ilk yarıda attığı tek golle üç puan alarak, play-off mücadelesine kaldığı maçta, kaleci Zülküf de rakibin önemli gol pozisyonlarına geçit vermedi. Karşılaşmanın ardından Ergene Velimeşe spor ise 3. Lig’e düştü.

Saat 14.00 itibariyle taraftarlar şehir merkezindeki buluşma noktalarından tezahüratlar atarak stadyuma yürüdü. Davul-zurna çalınan stadyum girişindeki bilet gişelerinde yoğunluklar yaşandı. Sezonun en ilgi gören maçında 3 bin kişilik tribünler tamamen dolarken, yeni yapılan tribünler de ilk kez seyirciye açıldı.

Yaklaşık bin seyirci de yeni tribünlerden maçı takip etti. Saat 15.00’te Gençosman Stadyumu’nda 4 bin seyirci önünde oynanan karşılaşmayı Caner Ak, Mehmet Pekmezci, Şeyhmus Baysal üçlüsü yönetti.

60. dakikada sağ taraftan yapılan ortada topun gelişine Tayyib yatarak vurdu. Tribünlerden alkış alan vuruşta top direği yalayarak dışarı çıktı.

66. dakikada Onur Kolay’ın ceza sahası içinde verdiği pasta topa gelişine vurup gol yapmak yerine, topu durmayı seçen İlker Sayan pozisyonu kaçırdı. 75. dakikada Ergene Velimeşespor’dan Metehan Genç’in girdiği net gol pozisyonunda kaleci Zülküf Özer geçit vermedi. Karşılaşma Bayburt Özel İdarespor'un 1-0 üstünüğüyle sona erdi.