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Bayburt Özel İdarespor'da Belirsizlik devam ediyor.

TAKIM LİGE KATILABİLECEKMİ? Bayburt Özel İdarespor'da çok zor günler! TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Bayburt Özel İdarespor, lige katılamama tehlikesi yaşıyor.

Bayburt Özel İdarespor'da Belirsizlik devam ediyor.
09 Ağustos 2022 Salı 13:39

BAYBURTGÜNDEM-  Ligin başlamasına 20 günden daha az bir zaman kalmasına rağmen kulübü sahiplenen kimsenin olmayışı, lige katılamama tehlikesini gözler önüne serdi. 

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim’in girişimlerinin henüz olumlu bir sonuç vermediği Bayburt Özel İdarespor’da başkan ve yönetim arayışı devam ediyor. 

Ümitlerin tükendiği son 20 günde kulübü sahiplenen kimsenin çıkmaması halinde, takımın ligden çekilmesi yönünde karar alınabileceği de konuşuluyor.

Sözleşmesi geçen yıldan devam eden 7 futbolcusu bulunan Bayburt Özel İdarespor, kısa sürede lige katılabilecek ekibi oluşturması halinde, ilk maçını 28 Ağustos 2022 Pazar günü Bursa deplasmanında İnegölspor ile oynayacak.

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