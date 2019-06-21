TFF 2. Ligde mücadele edecek olan Bayburt Özel İdare Spor Kulübü, teknik direktör Metin İlhan ile anlaştı.

Kulüp başkanı Muhammet Karaoğlu, Bayburt Özel İdare spor tesislerinde gerçekleşen imza töreninde yaptığı açıklamada, Metin İlhan ve ekibine takımı 2019-2020 Futbol Sezonu TFF 2. Lig’de en iyi şekilde yöneteceklerine inandıkları için emanet ettiklerini söyledi.

Karaoğlu, İlhan ve ekibinin takımı TFF 2 Lig’de en iyi yerlere taşıyabilecek durumda olduğunu belirterek, “Bayburt Özel İdare Spor Kulübü olarak hem ligimizi tanıyan ve Geçen Sezon Komşu İlimiz Gümüşhane Sporu çalıştıran Metin İlhan ve ekibine inandığımız için tercihimizi bu yönde kullandık” dedi.

2018 – 2019 Futbol Sezonunda Gümüşhane Spor Teknik direktörlüğünü yapan ve Bayburt Özel İdare spor ile sözleşme imzalayan Kayseri doğumlu Metin İlhan 2 Lige bu sezon yükselen Bayburt Özel İdare Spor da görev almaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek,

“Hedefi olan, beklentileri yüksek olan kulübümüze geldik. Bu bayrak şimdilik bizde, yarın bir başkasında olacaktır. Hedefimiz ligi en iyi yerde bitirmektir. Bizleri bu göreve layık gören başkan ve yönetimine teşekkür ediyorum.

Takımımızı en kısa sürede gerekli hazırlıklarımızı tamamlayarak sezona merhaba diyecek Yeni seçilen Yönetim Kurulu gibi de biz ve futbolcularımızla birlikte bu heyecanı ortak yaşayıp en iyi şekilde bize layık olanı da gerçekleştireceğiz ” ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Metin İlhan; 2005/2006 yılında Gümüşhane Spor da başladığı Teknik Adamlık serüvenine, Karabük Spor, Bolu Spor, Gümüşhane Spor, Y.Malatya Spor, Giresun Spor, Eskişehir Spor ve son olarak 2018 / 2019 Futbol Sezonunda Gümüşhane Spor ‘u çalıştırmıştır.