BAYBURT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NE DEV YATIRIM

OSB’nin altyapısına 15 milyon lira harcanacak, istihdam ve yatırım artacak, Bayburt doğaltaş ve tarımsal sanayide cazibe merkezi olacak



Büyük umutlarla 16 yıl önce kurulan ancak altyapı eksikliği nedeniyle bir türlü istenilen düzeyde yatırımcı çekilemeyen OSB için harekete geçildi.

Yapılacak dev yatırım projesi içme ve yağmur suyu, telekomünikasyon, kanalizasyon, yol ve kaldırım yapımını içeriyor.

Proje için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 15 gün içinde ihaleye çıkacak.

- 2016 yılında OSB’ye yapılan yatırım 15 milyon lirayı geçti

Öte yandan, Bayburt OSB için geçtiğimiz ay başlanan 1,1 milyon liralık doğalgaz hattı döşeme işinin de Eylül ayında tamamlanması planlanıyor.

Bittiğinde OSB’nin çok önemli bir sorununu çözecek

Sadece 8 ayda OSB için ayrılan 15 milyon liralık kaynakla, Bayburt’un yatırımcılar için bir cazibe merkezi haline getirilmesi planlanıyor.

Önemli bir ulaşım aksında bulunan ancak OSB’deki altyapı eksikliği nedeniyle bu avantajını yeterince kullanamayan Bayburt’un, söz konusu yatırımların tamamlanmasıyla birlikte özellikle emek yoğun sektörlerden olan doğaltaş ve tarımsal sanayide bölgenin önemli bir üretim merkezi olması hedefleniyor.

2000 yılında kurulan OSB’nin sorunları çözüme kavuşuyor. Kalkınma Bakanlığı, Bayburt OSB’nin içme suyu, telekomünikasyon, kanalizasyon gibi altyapı yatırımları için 14 milyon lira ödeneği onayladı.Büyük umutlarla 16 yıl önce kurulan ancak altyapı eksikliği nedeniyle bir türlü istenilen düzeyde yatırımcı çekilemeyen OSB için harekete geçildi.Yapılacak dev yatırım projesi içme ve yağmur suyu, telekomünikasyon, kanalizasyon, yol ve kaldırım yapımını içeriyor.Proje için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 15 gün içinde ihaleye çıkacak.Öte yandan, Bayburt OSB için geçtiğimiz ay başlanan 1,1 milyon liralık doğalgaz hattı döşeme işinin de Eylül ayında tamamlanması planlanıyor.Bittiğinde OSB’nin çok önemli bir sorununu çözecek doğalgaz hattı projesi, yatırımcılar için büyük önem taşıyor.Sadece 8 ayda OSB için ayrılan 15 milyon liralık kaynakla, Bayburt’un yatırımcılar için bir cazibe merkezi haline getirilmesi planlanıyor.Önemli bir ulaşım aksında bulunan ancak OSB’deki altyapı eksikliği nedeniyle bu avantajını yeterince kullanamayan Bayburt’un, söz konusu yatırımların tamamlanmasıyla birlikte özellikle emek yoğun sektörlerden olan doğaltaş ve tarımsal sanayide bölgenin önemli bir üretim merkezi olması hedefleniyor.