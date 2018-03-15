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Bayburt Organize Sanayi Bölgesi’nde arsa tahsisleri devam ediyor

Vali Ali Hamza Pehlivan işadamları Selahattin Arslantürk ve Melih Reis ile bir araya geldi.

Bayburt Organize Sanayi Bölgesi’nde arsa tahsisleri devam ediyor
15 Mart 2018 Perşembe 17:45

Altyapı eksikliklerinin tamamlanma aşamasına gelmesinin yanı sıra hükümetimizin cazip teşvikleriyle de yatırımcıların ilgisini çekmekte olan Bayburt Organize Sanayi Bölgesi’nde arsa tahsisleri devam ediyor. Bölgede yatırımcı sayısının her geçen gün artırılması yönünde Valiliğin himayesinde OSB Müdürlüğü vasıtasıyla adımlar atılıyor. Son olarak inovatif duvar yapı elemanları imalatı tesisi kurmayı planlayan işadamları Selahattin Arslantürk ve Melih Reis ilimize gelerek Vali Ali Hamza Pehlivan ile görüştü. Tarım, inşaat ve enerji alanlarında faaliyet gösteren Arslantürk Grup ile Yönetim ve İnşaat alanlarında faaliyet gösteren Plus Yönetim işbirliği ile kurulması planlanan tesiste ilk etapta 50 kişilik yeni istihdam oluşturulması öngörülüyor.

Vali Pehlivan, bölgede üretimi planlanan yapı malzemesi numunesi hakkında Arslantürk ve Reis’ten bilgiler alarak arsa tahsisi, yatırımın içeriği, istihdam boyutu, yatırım ölçeği ve gelişim süreci konusunda bilgi ve görüş alışverişinde bulundu. Daha sonra iş adamları OSB Müdürü Mete Emir ile birlikte muhtemel parselleri yerinde değerlendirmek için Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulundu.  Önümüzdeki günlerde yer tahsisi yapılacak olan tesisin, temelinin bu yıl içinde atılarak, yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.


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Salih seckin - 14 saat önce
Sayin valim camurdan itimat posetin oraya gidemiyoruz depoya her gidiste camur temizligi var girisdeki mermerci tozunu yola veriyor pislikten gecilmiyor bir baksaniz seviniriz tesekkurler
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