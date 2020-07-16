Bayburt Organik Ürünler Pazarı açıldı...

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Dokap idaresi tarafından yaptırılan Bayburt Organik Ürünler Pazarı Projesi “Yöremden Yurduma Bizim yöre 69” yöresel ürünler satış mağazası Demirözü Baraj gölü diriliş sosyal tesisleri içinde açıldı.

Yöremden Yurduma Bizim Yöre 69 yöresel ürünleri firma sorumlusu Oğuz Seyrek yaptığı açıklamada bu projede amacımız Bayburt yöremizin doğal, katkısız ürünlerini tüm Türkiye ve Dünya’ya tanıtıp unutulmaz lezzetleri insanlarımıza yaşatmak istiyoruz. Pancarlı erişte, Tarhun lokumu, çayı, macunu, bakır kazanlarda odun ateşinde pişen çoban ateşi Kısanta kavurması, siron, erişte, yaprak mantı, katkısız koruyucu içermeyen sucuk çeşitleri, kuşburnu marmelatı, eski kaşar, tandır ketesi, cevizli kete, civil peyniri, süt kaymağı, ezine peyniri, çeçil peyniri, kerti lor peyniri, bal, polen ve daha bir çok ürünü bu çatı altında halkımızın hizmetine sunuyoruz. Vatandaşlarımız İnternet sitemiz üzerinden bize ulaşıp siparişlerini verebilirler dedi.

Haber-Video : Arif AZAK