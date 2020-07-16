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Bayburtlu Hemşerimiz Mehmet Fatih Çiçekli İstanbul Vali Yardımcılığı görevine getirildi.
Bayburt merkeze bağlı Yedigöze (Dacırak) köyü Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Milli Türk Talebe Birliği Bayburt İl Temsilcisi Salih YILDIZOĞLU, Ayasofya ile ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Bayburt Organik Ürünler Pazarı açıldı...

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Dokap idaresi tarafından yaptırılan Bayburt Organik Ürünler Pazarı Projesi “Yöremden Yurduma Bizim yöre 69” yöresel ürünler satış mağazası Demirözü Baraj gölü diriliş sosyal tesisleri içinde açıldı.

Bayburt Organik Ürünler Pazarı açıldı...
16 Temmuz 2020 Perşembe 17:10

Yöremden Yurduma Bizim Yöre 69 yöresel ürünleri firma sorumlusu Oğuz Seyrek yaptığı açıklamada bu projede amacımız Bayburt yöremizin doğal, katkısız ürünlerini tüm Türkiye ve Dünya’ya tanıtıp unutulmaz lezzetleri insanlarımıza yaşatmak istiyoruz. Pancarlı erişte, Tarhun lokumu, çayı, macunu, bakır kazanlarda odun ateşinde pişen çoban ateşi Kısanta kavurması, siron, erişte, yaprak mantı, katkısız koruyucu içermeyen sucuk çeşitleri, kuşburnu marmelatı, eski kaşar, tandır ketesi, cevizli kete, civil peyniri, süt kaymağı, ezine peyniri, çeçil peyniri, kerti lor peyniri, bal, polen ve daha bir çok ürünü bu çatı altında halkımızın hizmetine sunuyoruz. Vatandaşlarımız İnternet sitemiz üzerinden bize ulaşıp siparişlerini verebilirler dedi.

Haber-Video : Arif AZAK

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