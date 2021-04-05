BAYBURT MİLLİ İRADE PLATFORMUNDAN EMEKLİ AMİRALLERİN BİLDİRİSİNE REDDİYE!...

Bayburtta Siyasiler,Stk'la ve halk Milli irade Platformu adıyla ,Emekli Amirallerin yayınladığı bildiriye reddiye yaptı.

PLATFORMUN AÇIKLAMASI:

Kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir grup emekli amiral vesayet dönemlerine özlem duyan bir açıklama yayınladılar. Millete muhtıra verilen dönemlerden kalmış köhne bir zihniyetin hazırladığı bu açıklamayla, Silahlı Kuvvetler dâhil olmak üzere devletin kurumlarının milletin hizmetinde olmasından duyulan rahatsızlık açık edildi.

Türkiye Cumhuriyetinin kahraman ordusunu; karada, denizde ve havada etkin gücü ile başarılar kazandığı bu günlerde Libya’da, Azerbaycan’da, Akdeniz’de, Suriye’nin kuzeyinde, Kıbrıs’ta, Mavi Vatanda ve daha birçok yerde önemli mücadelelerin verildiği ve başarıların elde edildiği dosta düşmana gösterilirken, milletimizin göz bebeği olan ordumuzun moral ve motivasyonunu etkilemek, siyaseti yönlendirmek gibi eskilerde kalma, geçerliliğini yitirmiş köhne görüşler ve bildirilerin yayınlanması düşence ve fikir özgürlüğü olarak ASLA değerlendirilemez.

Bu bildiriyi yayınlayanlar, ordumuz içinde görev yapmaktan onur duyan ve cesaretle görev ifa eden askerlerimizin yüreğini de yaralamıştır. Bu bildiriyi Türk Silahlı Kuvvetler mensuplarının da tel’in ettiğini hatırlatmak istiyoruz.

15 Temmuz’da kursaklarında kalan heveslerini FETÖ ayarlı açıklamanın satır aralarına gizlenmiş bir şekilde görüyor, kirli niyetlerini not ediyoruz.

Bu aziz millet, tarihin en organize ve en alçakça kalkışmalarına karşı yekvücut olup ayağa kalkmış, kendisine biçilmek istenen kefeni yırtıp atmış, kendisini tarih sahnesinin dışına atmak isteyen dâhilî ve haricî düşmanlarına bir daha asla unutamayacakları hezimetler yaşatmıştır.

Millet iradesine karşı hâlâ bu gibi anti demokratik girişimlerden, darbe imalı bildirilerden, milletin kendilerine verdiği rütbeleri millete karşı kullanmaya kalkan bedhahlardan bir sonuç alabileceğini düşünenler varsa, onlara ve tüm uzantılarına karşı buradan ilan ediyoruz: Hodri Meydan!

Milletimizin emrinde ve hizmetinde olmayı en yüksek rütbe, en büyük şeref ve şan kabul eden Bayburt Sivil Toplum Kuruluşları olarak dün olduğu gibi bugün de vatan nöbetindeyiz.

Türkiye artık darbecilerden hesap sorulan bir ülkedir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 103 amiral eskisi ve açıklamaları hakkında soruşturma başlatmış olmasını yerinde buluyor, faillerle birlikte iştirakçileri ve azmettiricileri de ortaya çıkaracak bir hukuki sürecin işleyeceğine inanıyoruz.

Tek Devlet, Tek Bayrak, Tek Vatan ve Tek Millet ülküsü içinde binlerce yıl birlik ve beraberlik içinde yaşamış olan necip milletimiz, aramıza nifak tohumları ekecek ve halkı karşı karşıya getirecek bu davranışlara her zaman gereken cevabı verecektir.

Darbeye tevessül eden, milletin iradesini ve inanç değerlerini hedef gösteren, sivil siyasi iradenin hukukunu yok etmeye yeltenen herkese haddi bildirilmeli, darbe heveslileri yargı önünde hesap vermelidir.

Bu kapsamda, ilk adım olarak “emekli amiral” tanımına sığınma imkânları sona erdirilmeli; rütbesini, üniformasını siyasete müdahale aracı olarak kullananların bütün rütbeleri ellerinden alınmalı, o rütbeler üzerinden kazandıkları kazanç ve imtiyazlar sona erdirilmelidir.

Vesayet seviciler bilmelidir ki; 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı milletin yazdığı destan bu ülke için sadece bir milat değil, şehitlerin kanıyla verilmiş yeni bir ahittir.

Bayburt Milli İrade Platformu olarak darbe imalı bildirileri ASLA kabul etmiyoruz.

Devletimizin ve Peygamber Ocağı olan şanlı ordumuzun şehitlerimize verdiğimiz sözün ve millet iradesinin yanında, ahdimizin arkasında; darbelerin, vesayetin, emperyalizmin ve ihanetin karşısında olduğumuzu beyan ediyoruz…

Kamuoyuna saygı ile duyrulur...

Bayburt Milli İrade Platformu