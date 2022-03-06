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Bayburt Milli Eğitim Müdürü Karakaşoğlu görevden alındı

Türkiye'de tüm İllerde olduğu gibi Bayburt'tada Milli Eğitim Müdürü değişti.Kimse kendi İlinde Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapamayacak.

Bayburt Milli Eğitim Müdürü Karakaşoğlu görevden alındı
06 Mart 2022 Pazar 13:24

BAYBURTGÜNDEM-  Milli Eğitim Bakanlığı Tüm İllerde yaptığı uygulamada,Nüfusuna kayıtlı olan Müdürleri görevden aldı.Bayburt İl Milli Eğitim Müdrü olarak ,Kendi İlinde Müdür olan birkaç İlden biriydi.Kendi İlinde Müdür olan Milli eğitim Müdürlerinin tamamına görev değişikliği yapıldı.

Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğüne,Ankara Çankaya Lisesi Müdürü Ahmet Hakan Tomar atandı.

Bayburt Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevden alınarak bakanlık Personel Genel Müdürlüğü Koordinasyon biriminde görevlendirildi.

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