Bayburt Milletvekili Naci Ağbal Maliye Bakanı Oldu

Türkiye’yi önümüzdeki 4 yıl yönetecek olan 64. Hükümet Kabinesinde yer alan bakanların arasında Bayburt Milletvekili Naci Ağbal Maliye Bakanı olarak görev almış bulunuyor.

Bayburt’un uzun yıllar sonra bir bakan tarafından temsil edilecek olması Bayburt adına büyük önem arz ediyor. Aylardır Naci Ağbal’ın bakan olmasını bekleyen Bayburtluların hayali bir şekilde gerçekleşmiş oldu.

Ankara’da bulunan AK Parti Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal, Naci Ağbal’ın önemli bir görev almasından dolayı büyük bir onur ve mutluluk duyduklarını bu nedenle Türkiye ve Bayburt için hayırlı olmasını temenni etti.