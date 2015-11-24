Bayburt Milletvekili Naci Ağbal Maliye Bakanı Oldu

Ankara’da bulunan AK Parti Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal, Naci Ağbal’ın önemli bir görev almasından dolayı büyük bir onur ve mutluluk duyduklarını bu nedenle Türkiye ve Bayburt için hayırlı olmasını temenni etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın, AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun sunduğu 64. Hükümeti onaylamasının ardından Davutoğlu, yeni kabineyi açıkladı.
İşte Bakanlar Kurulu listesi:
Başbakan: Ahmet Davutoğlu
Başbakan Yardımcısı: Numan Kurtulmuş
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
Başbakan Yardımcısı: Yalçın Akdoğan
Başbakan Yardımcısı: Yıldırım Tuğrul Türkeş
Başbakan Yardımcısı: Lütfi Elvan
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Sema Ramazanoğlu
Avrupa Birliği Bakanı: Volkan Bozkır
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Fikri Işık
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
Ekonomi Bakanı: Mustafa Elitaş
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Berat Albayrak
Gençlik ve Spor Bakanı: Akif Çağatay Kılıç
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik
Gümrük Bakanı: Bülent Tüfenkçi
İçişleri Bakanı: Efkan Ala
Kalkınma Bakanı: Cevdet Yılmaz
Çevre Şehircilik Bakanı: Fatma Güldemet Sarı
Kültür ve Turizm Bakanı: Mahir Ünal
Maliye Bakanı: Naci Ağbal
Milli Eğitim Bakanı: Nabi Avcı
Millî Savunma Bakanı: İsmet Yılmaz
Orman ve Su İşleri Bakanı: Veysel Eroğlu
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı: Binali Yıldırım
sayin bakanimiz di̇yer bakanlara benzemez i̇nşallah sayin dalan i̇stanbulun çöpünü bayburt'a gönderseydi̇ abad olurdu,namik kemal zeybek kültür bakani olarak kaleye ve bayburt tari̇hi̇ne çi̇vi̇ çakmadi,umarim mali̇ye bakanimiz ağbal paranın damlalarını bayburt'a doğru damlattırırda türki̇yeni̇n yeti̇m ,öksüz evladi bayburt kalkinir .beklenti̇mi̇z çok.turi̇zm, sanayi̇,tarim ,alaninda önemli̇ yatirimlar bekli̇yoruz .nuaffak olmasini ve başarilarinin devamini allah'dan niyaz ederim.