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Bayburt Milletvekili Naci Ağbal Maliye Bakanı Oldu

Türkiye’yi önümüzdeki 4 yıl yönetecek olan 64. Hükümet Kabinesinde yer alan bakanların arasında Bayburt Milletvekili Naci Ağbal Maliye Bakanı olarak görev almış bulunuyor.

Bayburt Milletvekili Naci Ağbal Maliye Bakanı Oldu
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 Bayburt’un  uzun yıllar sonra bir bakan tarafından temsil edilecek olması Bayburt adına büyük önem arz ediyor. Aylardır Naci Ağbal’ın bakan olmasını bekleyen Bayburtluların hayali bir şekilde gerçekleşmiş oldu.

Ankara’da bulunan AK Parti Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal, Naci Ağbal’ın önemli bir görev almasından dolayı büyük bir onur ve mutluluk duyduklarını bu nedenle Türkiye ve Bayburt için hayırlı olmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın, AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun sunduğu 64. Hükümeti onaylamasının ardından Davutoğlu, yeni kabineyi açıkladı.
İşte Bakanlar Kurulu listesi:

Başbakan: Ahmet Davutoğlu

Başbakan Yardımcısı: Numan Kurtulmuş

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek

Başbakan Yardımcısı: Yalçın Akdoğan

Başbakan Yardımcısı: Yıldırım Tuğrul Türkeş

Başbakan Yardımcısı: Lütfi Elvan

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Sema Ramazanoğlu

Avrupa Birliği Bakanı: Volkan Bozkır

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Fikri Işık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

Ekonomi Bakanı: Mustafa Elitaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Berat Albayrak

Gençlik ve Spor Bakanı: Akif Çağatay Kılıç

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik

Gümrük Bakanı: Bülent Tüfenkçi

İçişleri Bakanı: Efkan Ala

Kalkınma Bakanı: Cevdet Yılmaz
Çevre Şehircilik Bakanı: Fatma Güldemet Sarı 

Kültür ve Turizm Bakanı: Mahir Ünal

Maliye Bakanı: Naci Ağbal 

Milli Eğitim Bakanı: Nabi Avcı

Millî Savunma Bakanı: İsmet Yılmaz

Orman ve Su İşleri Bakanı: Veysel Eroğlu

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı: Binali Yıldırım

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ahmetcelebioğlu - 1 yıl önce
sayin bakanimiza hayirli uğurlu olsun di̇lekleri̇mle .bazi öneri̇ ve talepleri̇mi̇z olacak.
sayin bakanimiz di̇yer bakanlara benzemez i̇nşallah sayin dalan i̇stanbulun çöpünü bayburt'a gönderseydi̇ abad olurdu,namik kemal zeybek kültür bakani olarak kaleye ve bayburt tari̇hi̇ne çi̇vi̇ çakmadi,umarim mali̇ye bakanimiz ağbal paranın damlalarını bayburt'a doğru damlattırırda türki̇yeni̇n yeti̇m ,öksüz evladi bayburt kalkinir .beklenti̇mi̇z çok.turi̇zm, sanayi̇,tarim ,alaninda önemli̇ yatirimlar bekli̇yoruz .nuaffak olmasini ve başarilarinin devamini allah'dan niyaz ederim.
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