Bayburt Milletveki Fetani Battal Bayburt Gündem Gazetesini ziyaret etti.
Gazetemizi Ziyarete Gelen Battal’ın yanı sıra Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmu,Dernek Yöneticileri Muhammer Dursunkaya,İmdat San,Muhammer Aktürk,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Acılar Şube Başkanı Sehlan Burak,Bayburt Taşçılar Köyü Dernek Başkanı Ali Erkul ve Gazetemizin sorumlu yazı işleri Müdürü Bayram Ağdağ ziyaret ettiler.
Milletvekilimiz yaptığımız röportajda sorularımıza içtenlikle yanıt verdi.
Röportaj Hazırlanıyor...