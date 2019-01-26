 ﻿
CHP, Bayburt genelinde adaylarını tanıttı
CHP, Bayburt genelinde adaylarını tanıttı
0
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN BASIN MENSUPLARI VE İDARECİLERİ YEMEKTE AĞIRLADI
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN BASIN MENSUPLARI VE İDARECİLERİ YEMEKTE AĞIRLADI
0
VALİ PEHLİVAN’IN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
VALİ PEHLİVAN’IN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
0
Başkan Memiş’e Teşekkür Ziyareti
Başkan Memiş’e Teşekkür Ziyareti
0
banner399

Bayburt Milletvekili Fetani Battal Gazetemizi Ziyaret etti.

Bayburt Milletveki Fetani Battal Bayburt Gündem Gazetesini ziyaret etti.

Bayburt Milletvekili Fetani Battal Gazetemizi Ziyaret etti.
26 Ocak 2019 Cumartesi 18:47

Gazetemizi Ziyarete Gelen Battal’ın yanı sıra Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmu,Dernek Yöneticileri Muhammer Dursunkaya,İmdat San,Muhammer Aktürk,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Acılar Şube Başkanı Sehlan Burak,Bayburt Taşçılar Köyü Dernek Başkanı Ali Erkul ve Gazetemizin sorumlu yazı işleri Müdürü Bayram Ağdağ ziyaret ettiler.

Milletvekilimiz yaptığımız röportajda sorularımıza içtenlikle yanıt verdi.

Röportaj Hazırlanıyor...

banner397
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.