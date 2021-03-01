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Bayburt Milletvekili Battal, Yüz yıl sonra bu gün aynı cephelerde mücadele veriyoruz.

Bayburt AK Parti Milletvekili Fetani Battal,Bayburt’un 100 Yıl önce yaşadığı olayları ve bu güne ışık tutacak açıklamaları ,Bayburt’un İnternet televizyonu 69 tv’ye açıkladı.

01 Mart 2021 Pazartesi 10:16

           Bayburt Milletvekili Fetani Battal 21 Şubat Bayburt’ta yaşanan olaylar ve günümüze ışık tutması açısından önemini dile getirerek,Yüz yıl önce yaşananlar bu gün tekrar sahneye konuyor dedi.

Birinci Dünya savaşının Osmanlının parçalanması ve yıkılması için yapılan çok büyük bir proje idi.

Osmanlı Birinci dünya savaşında dört cephede mücadele veriyordu.Yüz yıl sonra bu gün aynı cephelerde mücadele veriyoruz dedi.

BAYBURT BEY

            Selçuklu tarihiyle alakalı çalışmalar gün yüzüne çıktıkça,Bayburt’la ilgili belgeler bizi heyecanlandırıyor. Bayburt ismi Maveraunnehir dediğimiz bölgede ilk olarak görülmektedir.

Karamanoğlu Mehmet Bey,1277 yılında Konya yı zaptettiğinde,Konya Ankara arasındaki bu büyük ovayı ikiye ayırmış,yarısını Turgut Beye ,yarısını da Bayburt Beye idare etmek üzere vermiştir.

Karaman  bölgesi Karamani Bayburt bölgesi diye geçmekteydi.Karamanda Bayburt İsmiyle İlçe Merkezinin olduğunu öğrendik. Bu İlçe Merkezinde 127 Oymak  yaşadığını tespit ettik dedi.

Osmanlı kayıtlarında bu bölgeye Karamani Bayburt ismi verilmiştir.Osmanlı döneminde bizim Bayburt’la Karamandaki Bayburt karışmasın diye Karaman bölgesine Karamani Bayburt ismi verilmiş.

Ayrıca Karsta bir Bayburt Köyü olduğunu biliyoruz.Günümüzde,Karsta bir Barajın adıda Bayburt Barajı olarak geçiyor.

Ahmet yesevinin talebelerinden Dediki Baba adındaki zatın Kitaplarından öğrendiğimize göre ,Menkıbelerini yazan tarihçi anlatıyor.Dediki Baba Bizans topraklarına ulaştı,Bayburt Beyi ve Turgut beyi Bizansın üstüne saldı,kendiside Hacca gitti.Şah İsmailin en güvendiği komutanlardan birisinin adı da Bayburt beyidir.

 Bayburt Milletveki Fetani Battal Bayburt!ta yapılan çalışmaları zaman yettikçe anlatmaya çalıştı.

               Bayburt’ta Sağlık alanında yapılan yatırımlar olarak Yeni Şehir Hastanesini,Demirözü ve Aydıntepede yapılacak ek hastane binalarını ve  pandemi sürecinde bu sağlık yatırımlarının ne kadar isbetli olduğunu belirtti.

Havaalanı konusuna değinerek 2022 yılı sonunda muhtemelen bitirilebileceğini kaydetti.

Araklı tünelinin bitirildiğini,Kop ve Vauk dağı tünelininde büyük bir kısmının bitirildiğini bir veya iki yıl içerisinde muhtemelen bitebileceğini ifade etti.

Bayburt’ta yapılan en önemli yatırımın sulama olduğuna vurgu yaparak.Demirözü Barajının bitirildiği,Kırklartepe barajının bitmek üzere olduğunu ve göletlerin yapıldığını belirterek sulama için yapılan yatırımlar çok önemli dedi.

Tarım ve hayvancılık konusunada açıklık getiren Battal Bayburt’ta hayvancılığın gelişmesi için çiftçimize her türlü destek yapılmaktadır dedi.

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