Bayburt merkez ilçede,Tema vakfını temsil edecek

TEMA Vakfı Bayburt Merkez İlçe Sorumluğuna getirilen Bayburt Üniversitesi Araştırma Görevlisi F. Damla Akbaba görevine başladı.

TEMA Vakfı’nı temsil etmekten büyük bir gurur duyduğunu belirten Akbaba; “Bugün ülke genelinde 900 bini aşkın gönüllüsü bulunan TEMA Vakfı’nı merkez ilçemizde temsil etmek benim için büyük bir mutluluk. Bu büyük sorumluluk ile ilçemizin, başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıklarının korunmasına dair bilinci geliştirmek için tüm çalışmaları gönüllü ekibimle birlikte sürdüreceğiz. İl Temsilciliği ekibimizi destekleyerek, onlarla birlikte çalışmalarımızı daha güçlü sürdüreceğiz. Bu kapsamda öncelikle, Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA, Lise TEMA, Genç TEMA ve Mezun TEMA gruplarını oluşturarak gönüllü sayımızı artırmayı ve ilçemize doğa ve çevre konusunda en üst düzeyde katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu çalışmalarımızı gerçekleştirmek için her zaman daha çok gönüllüye ihtiyacımız var. Bu sebeple kalbi doğa için atan herkesi TEMA Vakfı gönüllüsü olmaya çağırıyoruz” dedi.

TEMA Vakfı Bayburt Merkez İlçe Sorumluluğu ekibi, yaşanabilir bir gelecek için kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları yürütmek; verimli tarım topraklarının, su varlıklarının, mera ve orman alanlarının korunmasını sağlamak için çalışıyor. Ekolojik okuryazar bireylerin yetişmesi için okullar ve gönüllü öğretmenlerle iş birliği gerçekleştirerek TEMA Vakfı’nın ücretsiz doğa eğitimlerini toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırıyor.

Bilgi İçin: F. Damla Akbaba |TEMA Vakfı Bayburt Merkez İlçe Sorumlusu|Cep Tel: 0(534) 648 69 16|E-posta: [email protected]

TEMA Vakfı Hakkında :

TEMA Vakfı iki toprak sevdalısı, Toprak Dede Hayrettin Karaca ve Yaprak Dede A. Nihat Gökyiğit tarafından 1992 yılında kuruldu. Topraklarımızı tehdit eden erozyon ve çölleşme ile mücadelede toplumsal duyarlılığı ve farkındalığı arttırmak, toprağa sahip çıkmak, koruyucu çözümler üretmek, doğal varlıkları korumak ve bu mücadelenin devlet politikası haline gelmesine katkı sağlamak amacıyla çalışan gönüllü bir kuruluştur. Ülke genelinde yaklaşık 880 bini aşkın gönüllüsü bulunuyor. TEMA Vakfı bugüne kadar Mera ve Toprak yasalarının kanunlaşmasına destek sağladı. Doğal varlıkları korumak için açtığı/müdahil olduğu 256 davanın 145’ini kazandı. Onlarca dava hala devam ediyor. 20 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alanda 17,7 milyon fidanı toprakla buluşturdu. 22 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alanda 700 milyon meşe palamudu ekti. 2566 kırsal kalkınma, koruma ve ağaçlandırma projesi yürüttü. 4 milyona yakın öğrenciye doğa eğitimleri ve farkındalık çalışmaları ile ulaştı. 50 binden fazla öğretmene ve 35 bini aşkın kamu görevlisine çevre seminerleri verdi. 90’dan fazla kitap yayımladı ve kamuoyuna sundu. 2012 yılında Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sekretaryası önderliğinde dünyada ilk kez verilen Yaşam İçin Toprak | Land for Life ödülünü ilk kazanan oldu.