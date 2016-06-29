Bayburt, Mehteran ile Coştu

Bayburt Belediyesi'nin 2016 yılı Ramazan etkinlikleri kapsamında sahne alan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı, Bayburt halkını coşturdu.

Bayburt, Mehteran ile Coştu
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Bayburt Belediyesi önünden başlayarak Saathane Meydanı’nda devam eden etkinliğe Bayburtlular yoğun ilgi gösterdi. Yüzyıllardır süre gelen coşku dolu ve seçkin mehter marşlarının yanı sıra tasavvuf musikisi eserleri ve milli türkülerimizi de başarıyla seslendiren mehteran takımı, Bayburtlulardan tam not aldı. Ayrıca konseri ilgiyle izleyenler arasında yer alan miniklerin coşkusu da gözlerden kaçmadı.

Duygularımız Kabarıyor

Mehteran gösterini izleyenler arasında yer alan Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, ramazanı iklimine uygun olarak ihya edebilmek amacıyla her gün farklı etkinlikler düzenlediklerini belirterek, “Etkinliklerimiz kapsamında ata marşımızı, mehteranımızı Bayburt'a getirdik. Halkımız zevkle dinliyor, duygularımız kabarıyor. Mehteranı Bayburt’a getirmeye devam edeceğiz. Ramazan ayının tüm halkımıza hayırlı olmasını niyaz ediyorum” diye konuştu.

Ceddimizi Bize Hatırlattılar

Mehteranı ilgiyle izleyen bir vatandaş ise, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen Bayburt Belediyesi çalışanlarına teşekkür ederek, “Bu organizasyonu yapan belediye başkanımızdan, Bayburtludan Allah razı olsun. Ceddimizi bize hatırlattılar. Gerçekten müthiş oldu” ifadelerini kullandı. 
 

Etiketler; #Mehteran ile Coştu #Bayburt
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