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Bayburt Madeni Sanatkarlar Odası’nın Yeni Başkanı Muharrem Kahraman Oldu

Bayburt Madeni Sanatkârlar Odası’nda yapılan seçimlerde Muharrem Kahraman başkan seçildi.

Bayburt Madeni Sanatkarlar Odası’nın Yeni Başkanı Muharrem Kahraman Oldu
07 Ocak 2022 Cuma 13:27

Bayburt Madeni Sanatkârlar Odası’nda yapılan seçimlerde Muharrem Kahraman başkan seçildi.

Bayburt Madeni Sanatkârlar Odası’nın Genel Kurulunda mevcut Başkan Hacı Mehmet Kayalı ile Muharrem Kahraman’ın yarıştı. Kongrede toplam 342 üye oy kullanıldı. Hacı Mehmet Kayalı’nın 161 oy aldı seçimlerde Muharrem Kahraman 179 oy alarak Madeni Sanatkârlar Odası’nın yeni başkanı seçildi. 2 oy ise geçersiz sayıldı.

Kongrenin divan başkanlığını Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Karaman’nın yaptığı seçimlerde katip üyeliklere, Binali Kaya, Haktan Yücel, Sefa Kahraman ve Taşkın Kırtan seçildi.

Muharrem Kahraman’ın başkanlığında oluşan yönetim kurulu üyelerinin isimleri şöyle:

Kadir Daştan,

Ahmet Özoğul,

Fatih Öksüz,

Süleyman Erkovan,

Bünyamin Fidan,

Naim Sevimli

Denetleme kurulu üyeleri:

Ferda İspirli,

Aytaç Okumuş,

Fatih Sarıaslan

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