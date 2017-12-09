Bayburt Kudüs' için ayakta

Bayburt'ta da vatandaşlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararına tepki gösterdi.

Bayburt'ta vatandaşlar, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını protesto etti. Anadolu Gençlik Derneği Bayburt Şube Başkanı Fariz Tütüneken, kentteki sivil toplum kuruluşları adına bir basın bildirisi okudu. Siyasi parti il başkanlarının da katıldığı protestoda Belediye Başkanı Mete Memiş de bir konuşma yaptı.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Anadolu Gençlik Derneği Bayburt Şubesince Yakutiye Camisi önündeki programda yaptığı konuşmada, ABD Başkanının hukuksuz kararının insanlık vicdanını yaraladığını ve bölgedeki sorunları derinleştirdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kesin şekilde ilan ve ifade ettiği üzere Kudüs'ün tüm Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu ifade eden Memiş, "Kudüs bütün Müslümanların onuru ve iffetidir. Bu, bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır.

Alınan kararın İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti arttırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa zamanda dönülmelidir." diye konuştu. Memiş’in açıklaması şöyle: “Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın hukuksuz Kudüs açıklaması, insanlık vicdanını yaralamış ve bölgemizdeki sorunları derinleştirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın kesin şekilde ilan ettiği üzere Kudüs, tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bu, bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti arttırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir.

İslam’ın sesini susturmak, kendi kurguları olan terör örgütlerini bahane ederek Müslümanların iradelerini esir etmek isteyenler, tarihte defalarca olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır. İslam’ın harem-i izzeti olan Kudüs’ü tacize teşebbüs edenler, Türküyle, Arabıyla, Kürdüyle tüm Müslümanlarda Selahaddin Eyyubi ruhunun dirilip karşılarına dikildiğini göreceklerdir. Türkiye’nin, insanlığın silüeti olan Kudüs’ün mahremiyetine yönelik bu saldırı karşısında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğu güçlü tepkinin sonuna kadar arkasındayız.

Dünyadaki tüm Müslümanların, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olan Türkiye’nin çağrısına kulak vererek Kudüs’e sahip çıkacağına inanıyoruz. Diğer taraftan, Amerika Birleşik Devletleri’nin bu kararı, dünyada yaşanan adaletsizliğin yeni bir tezahürüdür. Bu hadise, Cumhurbaşkanımızın, küresel sistemin çarpıklıklarına ve adaletsizliklerine karşı uzun zamandır dile getirdiği “dünya 5’ten büyüktür” itirazının haklılığını teyit etmiştir.

İslam’ın kalbine saplanmaya çalışılan bu hançere, ancak tüm Müslümanların iki elin parmaklarının kenetlenmesi gibi bütünleşmesiyle engel olabiliriz. Biz müslümanlar olarak Kudüs davası ve ümmetin birliği için her türlü çabayı göstermeye, her türlü fedakarlıkta bulunmaya hazırız. Kudüs davasının sonuna kadar takipçisi olacağız." Anadolu Gençlik Derneği Bayburt Şube Başkanı Fariz Tütün Eken ise Kudüs'le ilgili hadsiz ve hukuksuz böyle bir tasarrufun ABD ve İsrail'i hiç ummadıkları bir neticeyle karşı karşıya bırakacağını vurguladı.