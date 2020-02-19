BAYBURT KONULU BİLGİ YARIŞMASI KIRAN KIRANA GEÇTİ

Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. Yıl Dönümü etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor.

Etkinlikler kapsamında Bayburt Belediyesi organizasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen liseler arası Bayburt konulu bilgi yarışmasının finali gerçekleştirildi.

Aydıntepe Çok Programlı Anadolu Lisesi, Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi, Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Sebahattin Bozo Anadolu Lisesi öğrencilerinin kıyasıya yarıştığı finalde katılımcılara Bayburt hakkında 20 adet soru yöneltildi. Sorulan 20 soru sonrası en yüksek puanı alan Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Sebahattin Bozo Anadolu Lisesi arasındaki eşitliği bozmak için yedek soru soruldu ve bu soruyu doğru yanıtlayan Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri 1. oldu. 2. liği Şehit Sebahattin Bozo Anadolu Lisesi alırken Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3. lüğü kazandı.

Yarışmanın ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Bugün burada Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. Yıl Dönümü nedeniyle istedik ki öğrencilerimiz geçmişi yâd etsinler. Yaşadıkları coğrafyayı tanısınlar. Sağolsunlar Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve değerli personeli güzel bir organizasyon yapmışlar kendilerini yürekten kutluyorum. Burada çıkan tabloda katılanların her birinin bir şampiyon olduğunu kabul ediyoruz. Tüm katılımcıları kutluyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Başkan Pekmezci tüm katılımcılara teşekkür belgesi vererek dereceye giren okullara ödüllerini takdim etti.

Yarışmada ayrıca 21 Şubat Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında ilkokul, ortaokul ve liseler arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere de ödülleri takdim edildi.

İlkokullar arası resim yarışmasında Şehit Recep Eşiyok İlkokulu’ndan Fatma Bayraktar 1. Cumhuriyet İlkokulu’ndan Ecrin Kahraman 2. Şair Zihni İlkokulu’ndan Melikşah Çakmak ise 3. oldu. Ortaokullar arası şiir yarışmasında Aydıntepe İmam Hatip Ortaokulu’ndan Zeynep Arslan 1. Yunus Emre Ortaokulu’ndan Elif Ebru Vardar 2. Bayburt Ortaokulu’ndan Sena Söylemez 3. olurken liseler arası kompozisyon yarışmasında ise Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Nurefşan Keskin 1. Bayburt Fen Lisesi’nden Nurten Aktaş 2. ve Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi’nden Özleyiş Köklüce 3.lüğü elde etti.

Dereceye giren öğrencilerin ödüllerini Garnizon Komutanı Hv. Svn. Alb. Yusuf Diker, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Halil Murat Bilgiç ve İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu verdi.

Program hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.