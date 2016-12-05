Bayburt Kız Yurtları erkek yurduna dönüştürüldü

Bayburt Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğüne bağlı yurtlar Ağlarbaba, Sultan Fahriye ve Bayburt kız yurdu olarak Dede Korkut Yurdu ise erkek yurdu olarak 2016-2017 eğitim dönemine başlamıştır.

Bayburt Kız Yurtları erkek yurduna dönüştürüldü
banner330
Yapılan yeni planlama ile Ağlar baba ve Bayburt Kız Yurtları erkek yurduna dönüştürülmüştür. Bu yurtlar erkek öğrenci ihtiyacını karşılayarak alıma başlamıştır. Yurtlara yapılan tüm yedek yerleştirmeler  sonucunda kontenjan açığı oluşmuş olup kız ve erkek olarak tekrardan başvuru açılmıştır.
Başvuruları kyk.gov.tr adresinden Yedeği Biten İl ve İlçelere Yurt Başvurusu başlığından başvuru yapabilirsiniz.
 
İlgili Galeriler
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Demakrisi mitingi Bayburt
Demakrisi mitingi Bayburt
İstanbul İftar
İstanbul İftar
Önceki Haber
MARMARA BÖLGESİ BAYBURT DERNEĞİ ALİ KEMAL BİRGÜL’LE DEVAM
Sonraki Haber
Teknik Sorumlu İlker Erdem ile yollarını ayırdı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.