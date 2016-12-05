Bayburt Kız Yurtları erkek yurduna dönüştürüldü

Bayburt Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğüne bağlı yurtlar Ağlarbaba, Sultan Fahriye ve Bayburt kız yurdu olarak Dede Korkut Yurdu ise erkek yurdu olarak 2016-2017 eğitim dönemine başlamıştır.

Yapılan yeni planlama ile Ağlar baba ve Bayburt Kız Yurtları erkek yurduna dönüştürülmüştür. Bu yurtlar erkek öğrenci ihtiyacını karşılayarak alıma başlamıştır. Yurtlara yapılan tüm yedek yerleştirmeler sonucunda kontenjan açığı oluşmuş olup kız ve erkek olarak tekrardan başvuru açılmıştır.

Başvuruları kyk.gov.tr adresinden Yedeği Biten İl ve İlçelere Yurt Başvurusu başlığından başvuru yapabilirsiniz.

