BAYBURT KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ’NİN OKULU TANITIM FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi , Okulun ve yeni yapılan pansiyonun tanıtım çalışmaları için, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Murat Öksüzer ve Müdür Yardımcıları tarafından Bayburt İli ve ilçelere bağlı köy okulları olmak üzere, buralarda görev yapan ortaokul ve imam hatip ortaokulu Müdür ve Müdür Yardımcılarıyla akşam yemeğinde buluştular. Ayrıca ertesi gün merkezde bulunan mahalle muhtarları ve Camii görevlileriyle sabah kahvaltı programıyla bir araya gelindi.

BAYBURT KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ’NİN OKULU TANITIM FAALİYETLERİ SÜRÜYOR
banner330
Yemek öncesi  okulumuzun fiziksel durumu öğretmen kadrosu ve eğitim durumu hakkında Okul Müdürü Murat ÖKSÜZER misafirlere bilgi verdi. Katsayı adaletsizliğinin kalktığını ve diğer liseler ile aynı şartlarda eğitim gördüklerini belirten Öksüzer, artı olarak okulumuzda Yabancı Dil İngilizcenin yanında, Kur’an dili olan Arapça’nın da verildiğini ifade etti. Ayrıca bu sene okulumuzda İmam Hatip Fen lisesi Programlı ve İmam Hatip Sosyal Bilimler Lisesi Programlı bölümler açtığını, öğrencilerimizin sadece sözel derslerle değil, sayısal ders ağırlıklı bölümlerle diğer öğrencilerimizle yarışma ortamına gireceğini belirtti. Bunun yanında okulumuza 400 ve üzeri puanla gelen her öğrencimize burs verildiğini, ve bu bursun devam edeceğini ifade eden Öksüzer, başarılı öğrencilerimizi gezi ve hediyelerle ödüllendirdiklerini de söyledi. 
             Yeni yapılan Kız Pansiyonu hakkında da bilgi veren Öksüzer; 4 Kişilik odalar, porselen tabaklar ile günde 4 çeşit yemek ortamı,kantini, masa tenisi masası, akşam etüt programları ile yurtta hizmet verdiklerini belirterek, yurdumuzda kızlarımıza evini aratmayacağı şekilde hizmet ettiklerini vurguladı.
                     Yenen yemeğin ardından pansiyon ve okul birlikte gezildi.

 
İlgili Galeriler
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Demakrisi mitingi Bayburt
Demakrisi mitingi Bayburt
İstanbul İftar
İstanbul İftar
Önceki Haber
Baksı Kültür Sanat Vakfında Öğrenci sanat şenliği
Sonraki Haber
BAYBURT VAKFI ÜYELERİ İFTARDA BİR ARAYA GELDİLER
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.