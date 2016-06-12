BAYBURT KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ’NİN OKULU TANITIM FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi , Okulun ve yeni yapılan pansiyonun tanıtım çalışmaları için, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Murat Öksüzer ve Müdür Yardımcıları tarafından Bayburt İli ve ilçelere bağlı köy okulları olmak üzere, buralarda görev yapan ortaokul ve imam hatip ortaokulu Müdür ve Müdür Yardımcılarıyla akşam yemeğinde buluştular. Ayrıca ertesi gün merkezde bulunan mahalle muhtarları ve Camii görevlileriyle sabah kahvaltı programıyla bir araya gelindi.

Yemek öncesi okulumuzun fiziksel durumu öğretmen kadrosu ve eğitim durumu hakkında Okul Müdürü Murat ÖKSÜZER misafirlere bilgi verdi. Katsayı adaletsizliğinin kalktığını ve diğer liseler ile aynı şartlarda eğitim gördüklerini belirten Öksüzer, artı olarak okulumuzda Yabancı Dil İngilizcenin yanında, Kur’an dili olan Arapça’nın da verildiğini ifade etti. Ayrıca bu sene okulumuzda İmam Hatip Fen lisesi Programlı ve İmam Hatip Sosyal Bilimler Lisesi Programlı bölümler açtığını, öğrencilerimizin sadece sözel derslerle değil, sayısal ders ağırlıklı bölümlerle diğer öğrencilerimizle yarışma ortamına gireceğini belirtti. Bunun yanında okulumuza 400 ve üzeri puanla gelen her öğrencimize burs verildiğini, ve bu bursun devam edeceğini ifade eden Öksüzer, başarılı öğrencilerimizi gezi ve hediyelerle ödüllendirdiklerini de söyledi.Yeni yapılan Kız Pansiyonu hakkında da bilgi veren Öksüzer; 4 Kişilik odalar, porselen tabaklar ile günde 4 çeşit yemek ortamı,kantini, masa tenisi masası, akşam etüt programları ile yurtta hizmet verdiklerini belirterek, yurdumuzda kızlarımıza evini aratmayacağı şekilde hizmet ettiklerini vurguladı.Yenen yemeğin ardından pansiyon ve okul birlikte gezildi.