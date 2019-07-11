Ülkemizde bir ilk olma niteliği taşıyan ve Bayburt İlimizde keşfedilerek çıkarılmaya başlanan Bayburt Kehribarı tezgahta yerini aldı. Doğal kehribardan özel olarak hazırlanan ürünlerin satışa sunulduğu Heytam Haşlak’a ait dükkanın açılışı Vali Ali Hamza Pehlivan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Böylelikle, Bayburt’un Merkez’e bağlı Aydıncık Köyü’nde Heytam Haşlak tarafından tespit edilen kehribarın ekonomiye kazandırılması adına önemli bir adım atılmış oldu. Daha önce maden işletme ruhsatı alan Haşlak, usta ellerde tesbih, yüzük, kolye ve süs takısı haline getirilen doğal kehribar ürünlerinin satışına başladı.

Şehir merkezindeki Yıldız Garajı içerisinde açtığı işletmede doğal ve işlenmiş kehribarları tezgaha dizen Haşlak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a takdim etmek arzusuyla hazırladığı kehribar taşından yapılmış Cumhurbaşkanlığı forsu kaplamalı hediyelik eşya sandukası ile kehribar üzerine gümüş işlemeli tespihleri de sergilemeye başladı.

İşletme açılışını gerçekleştiren Vali Ali Hamza Pehlivan, ölçeği mütevazi bir dükkanda kıymeti çok yüksek ürünler pazarlanacağını söyledi. Türkiye sınırları içerisinde sadece Bayburt’ta tespit edilmesinin İlimiz için önemli bir gelişme olduğuna vurgu yapan Vali Pehlivan, “Yıllardan beri madencilik alanında faaliyet gösteren Heytam Bey’in girişimleri neticesinde Aydıncık Köyü’müzde tespit edilen ve yapılan analizlere göre bilimsel raporlarla yüzde yüz kehribar olduğu kesinleştirilen doğal taşın ekonomiye kazandırılmasına yönelik işletmenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bayburt ilimiz maden ve doğal taşlar konusunda çok zengin. Bunu Maden Tetkik ve Arama (MTA)’nın bilimsel raporlarından biliyoruz. Gerçekten her karışı zengin doğal kaynaklara sahip. Bu kaynaklar içerisinde kehribarın tespit edilmiş olması ilimiz açısından ayrı bir katma değer oluşturacaktır. Şimdi bu işletme vesilesiyle bölgeden çıkarılan kehribar piyasaya da sunulmuş oluyor.” dedi.

Vali Pehlivan, Kehribar ile birlikte aynı bölgede tespit edilen Bayburt Jet Taşı için de tescil ve marka işlemlerini başlattıklarını açıkladı. Bu çalışmalarla Bayburt Kehribarı’ın hak ettiği noktalara kısa sürede ulaşacağına inandığını söyleyen Vali Pehlivan, “Literatüre inşallah Bayburt Kehribarı olarak girecek. Az sonra göreceğiz bölgede tespit edilen Bayburt Jet Taşı’nın da Bayburt Kehribarı ile birlikte hem coğrafi hem de marka tescilini yapmak üzere Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüz bünyesinde çalışma başlattık. Heytam Bey ile iletişim halinde hem bilimsel raporların hazırlanması hem de Türk Marka ve Patent Kurumu’na gerekli başvuruların yapılması süreci başladı. Gerek internet gerekse ilgili diğer platformlarda yürütülecek tanıtım faaliyetleriyle Bayburt Kehribarı inşallah ulusal ve uluslararası düzeyde hak ettiği noktalara doğru ilerleyecektir.”dedi ve bu bağlamda Bayburt Kehribar ve Bayburt Jet Taşının Ankara’da yılda ortalama 500 bin kişinin ziyaret ettiği MTA Tabiat Tarihi Müzesi’nde sergileneceğini belirtti.

Vali Pehlivan, işletme sahibi Heytam Haşlak’ı tebrik ederek hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise Bayburt’ta tespit edilen kehribarın yine aynı yerde işlenerek ekonomiye kazandırılmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. İşletme sahibi Haşlak’ı tebrik eden Başkan Pekmezci, “Sizi yürekten kutluyorum. İnşallah bu güzel çalışmalarınız Bayburt’umuzun yarınlarına dönük düşüncelere bir ışık tutar. Allah hayırlı etsin. Başarılar diliyorum.” İfadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle açılış gerçekleştirildi ve kehribar ürünleri yakından incelendi.