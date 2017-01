BAYBURT KALKINMA PLATFORMU KURULUYOR

Bayburt’un ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına ivme kazandıracak ‘Bayburt Kalkınma Platformu’ (BAYKAP) kuruluyor.

Bayburt Öğretmen Evi Toplatı Salonu’nda 2017 yılı içerisinde yapılması planlanan çalışmaları değerlendirmek üzere kamu kurum ve kuruluşlarının amirleriyle bir araya gelen Vali İsmail Ustaoğlu, “İçinde bulunduğumuz dönemde Bayburt’un yakalamış olduğu siyasi ve bürokratik imkanları en iyi şekilde değerlendirme zorunluluğumuz bulunmaktadır. Bu doğrultuda ilimizdeki tüm kurum ve kuruluşlar olarak bir sinerji oluşturmamız gerekiyor.” dedi.Toplantı açılış konuşmasında kamu kurumlarında göreve yeni atananlara başarı dileklerini ileten Vali İsmail Ustaoğlu, Türkiye’nin zor bir yılı geride bıraktığını ve gelinen noktada birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu vurguladı. Sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, terörle mücadele konusunda ‘Milli Seferberlik’ çağrısına değinerek devam eden Vali İsmail Ustaoğlu, “Bu anlamda her birimize çok büyük görevler düşüyor.” sözlerini kullandı.Vali İsmail Ustaoğlu, herkesten bu anlamda yapacağı çalışmalarla katkı beklediğini söyleyerek, “Bunun en önemli somut karşılığı ve ortak bir akılın oluşturulması adına yapmış olduğumuz bir çalışmayı da 2017 yılı içerisinde hayata geçireceğiz. Sayın Bakanımızın proje çağrısına cevap vermek adına, herkesin sorumluluk üstlenmesi adına Bayburt Kalkınma Platformu’nun alt bileşenleri olarak çalışacak tüm kurumlarımızın çalışmalarını bekliyoruz.” diye konuştu.Kalkınma Platformu alt bileşenleri olarak her kurumun proje ofisi kuracağını kaydeden Vali İsmail Ustaoğlu, bu ofislerde üretilecek projelerle Bayburt’un 2017 yılını yoğun bir çalışma temposu içerisinde geçirmeyi hedeflediklerini bildirdi.Vali İsmail Ustaoğlu proje hakkında şu detayları paylaştı: “İlimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve yerel yönetimleri içerisine alan efektif bir yapı oluşturacağız. Temel amacı Bayburt’un ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesine katkı sağlamak olan bu yapı ile ilin öncelikli hedef ve sorunlarının ortak bir akılla belirlenmesi ve bu doğrultuda projeler üretilerek hızla hayata geçirilmesini sağlayacağız.”“Ocak ayı içerisinde kurulacak olan bu platform kapsamında kurum ve kuruluşlarımızda proje ofisleri oluşturulacak. Valilik bünyesinde oluşturulacak olan bir ekip hibe fonlarının ve kaynakların takibini ve duyurusunu yapacak. Bu ekip aynı zamanda kurumlardaki proje ofisleri ile koordineli çalışarak teknik destek ve danışmanlık sağlayacak. Tüm bu çalışmalar bizzat tarafımdan ve koordinasyon kurulu aracılığı ile titizlikle takip edilerek belli dönemler halinde kamuoyu ile ayrıca paylaşılacak. Burada hedefimiz Bayburt’u ekonomik, sosyal ve kültürel alanda daha iyi yerlere taşımak için tüm kurum ve kuruluşlarımızın ortak akıl ve güç birliği yaptığı fonksiyonel bir çalışma sistemi oluşturmaktır.”Bayburt adına vakit kaybetme gibi bir durumlarının olmadığının altını çizen Vali İsmail Ustaoğlu, mazeret üretmeden Bayburt için mücadele edeceklerini belirterek sözlerini noktaladı.Vali İsmail Ustaoğlu’nun ardından bir sunum yapan Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, projenin hayata geçirilmesi noktasında izlenecek yol haritasını kurum amirleriyle paylaştı. Yaklaşık iki saat süren toplantının ikinci bölümünde yatırımcı kamu kurumlarının çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapıldı.Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcıları Tamer Çelik ve Mutlu Almalı, Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış, Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi ve kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri katıldı.​