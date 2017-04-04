Bayburt Kalkınma Platformu değerlendirme toplantısı yapıldı.

Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Mete Memiş, Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan, Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yumak ve kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri katıldı.

Toplantı açılışında konuşan Vali İsmail Ustaoğlu Ocak ayı içerisinde Bayburt için önemli adımların atılacağı ve tüm kurumların içerisinde yer alacağı kısa adı BAYKAP olan ‘Bayburt Kalkınma Platformu’nu kurduklarını anımsatarak, ilgili kurumların platform bünyesinde oluşturdukları proje ofisleriyle Bayburt’un kalkınması ve gelişimine katkı sunacak projeler üretmeyi hedeflediklerini belirtti. Bayburt için 2017 yılının önemli olduğunu ifade eden Vali İsmail Ustaoğlu, “2017 yılı fırsatlar açısından çok önemli. Bayburt’un buna ihtiyacı var. Bu konuda bir birimize destek olarak, tüm birimlerimizi harekete geçirerek iyi bir mesafe kat etmemiz lazım. Bu toplantılarımızda gelinen mesafeyi değerlendireceğiz. Bu süreci bu yıl iyi bir şekilde götürüp, sonuçlarını da değerlendireceğiz.” dedi.

Vali İsmail Ustaoğlu’nun değerlendirmelerinin ardından BAYKAP bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, 1-3 Mart 2017 tarihleri arasında proje ofislerinde görevlendirilen 30 personele ‘Proje Süreç Yönetimi Eğitimi’ verildiğini bildirdi. İkinci grup eğitimlerin Nisan ayı içerisinde tamamlanacağını aktaran Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, “SODES hibe programı yayınlandıktan sonra 27 Şubat 2017 tarihinde potansiyel yararlanıcılara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. İlimizden bu hibe programına 69 başvuru oldu.” diye konuştu.

Vali Yardımcısı Mutlu Almalı ayrıca Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’na (KUDAKA) bir proje gönderildiğini ve bu projenin de kabul edilerek uygulama aşamasına geçildiği bilgisini verdi.

Vali Yardımcısı Mutlu Almalı’nın sunumunun ardından Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Mete Emir Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) – Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında 11 ili içerisine alan hibe programı hakkında bilgi verdi. Toplantı çeşitli konularda yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi. ​