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BAYBURT KALESİ'NİN TARİHİ ATMOSFERİNDE ŞAİR ZİHNİ ŞİİR GECESİ

Bayburt Dede Korkut 26. Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında gerçekleşen Şair Zihni Şiir Gecesi gönüllere dokundu.

BAYBURT KALESİ'NİN TARİHİ ATMOSFERİNDE ŞAİR ZİHNİ ŞİİR GECESİ
20 Temmuz 2022 Çarşamba 10:47

BAYBURTGÜNDEM- Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden şairler ile Bayburtlu şairlerin katıldığı gecede Bayburt Kalesi’nin tarihi atmosferinde Bayburtlular şiire doydu.

Belediyemiz organizasyonuyla düzenlenen gecede konuşan Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, “26.’sını düzenlediğimiz Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında Dede Korkut hikâyelerinde geçen o Bayburt Hisarı’nın burçlarının altındayız. Bir tarihi yaşıyoruz; geçmişten günümüze Beyböyrek’in o sevdiği Banu Çiçek’e söylediği sevda yüklü ifadelerin bulunduğu burçlardayız.” diye konuştu.

Tarihi Bayburt Kalesi’nin birçok uygarlığı bağrında barındırdığını söyleyen Başkanımız Pekmezci, “Tarihi ipek yolu üzerinde bulunması nedeniyle de tarihin her döneminde bir önem arz etmiş bu kale ve bugün de ayakta. Özellikle son yıllarda valiliğimiz ve Kültür Turizm İl Müdürlüğümüzün de destekleriyle üzerindeki çinilerin yeniden yapılması bizlere ayrı bir heyecan veriyor. 1647’de şehrimizi ziyaret eden Evliya Çelebi diyor ki “Bayburt’ta güneş ikinci kez kalenin burçlarından doğar. Biz geçmişimizle övünen bir neslin çocuklarıyız. Bugün kalenin burçlarından şehre baktığımızda geçmişi yâd ettiğimiz bu güzel şehri, geçmişte yaşananlarla birlikte geleceğe taşıma gayreti içindeyiz. Dede Korkut’u bugün var olan bizi bir arada tutan temel değerler içinde kabul ediyoruz. Biz bugün burada farklı bir misyonu yüklendik. Bir tarafta tarih kokan kalenin burçlarını, bir tarafta tarih ve kültür şehri Bayburt’u görerek, yaşayarak şiirlerimizi okuyacağız.” İfadelerini kullandı.

Milletvekilimiz Fetani Battal ise, “Bu akşam dostların akşamı, şiir akşamı. Şiiri bu çağın insanına, yürekleri titrek insanların içlerindeki birikmiş bütün güzellikleri yansıtma mücadelesi olarak algılayabiliriz” dedi.

Konuşmaların ardından şiir gecesine geçildi.

Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Görevlisi Talat Ülker’in moderatörlüğünü üstlendiği, Ayhan Dursun'un sunduğu programda İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Celal Ogan, Faruk Nafiz Kılıçalan, Kenan Çarboğa, Uğur Kocabey, Osman Çaydere, Mehmet Ali Kalkan ve İsmail Bingöl en güzel şiirlerini dinleyenlerin beğenisine sundular.

Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci’nin sağlık sorunları sebebiyle şölenlere iştirak edemeyen Yahya Akengin’i anmak adına iki adet şiirini seslendirdiği gece, protokol üyeleri tarafından şairlere plaket verilmesiyle sona erdi.

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