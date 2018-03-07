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Bayburt İtfaiyesi’nden Yangın Tatbikatı

Her an çıkabilecek olası yangınlara karşı hazırlıklı olmak adına tatbikatlarını sürdüren Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangın önleyici ve yangın esnasında yapılacaklar konusunda eğitimler vermeyi de ihmal etmiyor.

Bayburt İtfaiyesi’nden Yangın Tatbikatı
07 Mart 2018 Çarşamba 11:06

Bu minvalde daha önce ilk ve ortaokullarda tatbikatlar yapan Bayburt İtfaiyesi’nin bu seferki adresi Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Okuldaki öğrencilere ve personele olası bir yangında neler yapılacağına ilişkin uygulamalı eğitim verilirken yangın esnasında neler yapılacağını ve nasıl yardım alınacağı anlatıldı. Öğrencilere, olası bir yangın sırasında neler yapılacağını uygulamalı olarak anlatan itfaiye ekipleri, bir de tatbikat yaptı.

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Etiketler; #Bayburt İtfaiyesi
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