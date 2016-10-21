Bayburt İtfaiyesi Her Zaman Göreve Hazır

Belediyelerin hiç şüphesiz en önemli birimlerinden biride itfaiye müdürlükleridir

Bayburt İtfaiyesi Her Zaman Göreve Hazır
banner330
Günün 24 saatinde görevi başında olan itfaiye ekipleri olası bir doğal afette can ve mal kurtarma görevleri üstlenmekte. Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli de bu önemli görevleri özveriyle sürdürüyor. Her yeni güne itfaiye araçlarının ve yangın sırasında kullanılacak araç gereçlerin bakımını yaparak başlayan itfaiye ekipleri olası bir yangına müdahale için  her zaman hazırlıklı duruma geliyor. 


En son teknoloji ürünü ekipmanlarıyla yangınlara karşı mücadeleye her daim hazır kıta bekleyen Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri gece gündüz demeden olabilecek her türlü felakette kurtarma çalışmaları için her zaman göreve hazır.
 
İlgili Galeriler
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Demakrisi mitingi Bayburt
Demakrisi mitingi Bayburt
İstanbul İftar
İstanbul İftar
Önceki Haber
TEŞVİK PAKETİNİN YOL HARİTASI BELİRLENİYOR
Sonraki Haber
Sosyolog Yazar Öz TGRT’de Musulu Konuştu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.