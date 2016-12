Bayburt İtfaiyesi Her Zaman Göreve Hazır

Belediyelerin hiç şüphesiz en önemli birimlerinden biride itfaiye müdürlükleridir

Günün 24 saatinde görevi başında olan itfaiye ekipleri olası bir doğal afette can ve mal kurtarma görevleri üstlenmekte. Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli de bu önemli görevleri özveriyle sürdürüyor. Her yeni güne itfaiye araçlarının ve yangın sırasında kullanılacak araç gereçlerin bakımını yaparak başlayan itfaiye ekipleri olası bir yangına müdahale için her zaman hazırlıklı duruma geliyor.





En son teknoloji ürünü ekipmanlarıyla yangınlara karşı mücadeleye her daim hazır kıta bekleyen Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri gece gündüz demeden olabilecek her türlü felakette kurtarma çalışmaları için her zaman göreve hazır.