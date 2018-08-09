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BAYBURT İL ÖZEL İDARE, 11 GÜN SÜRECEK KAMP İÇİN ERZURUMA HAREKET ETTİ.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto 3 Ligde mücadele eden Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor takımı Teknik Ekip ve Sporcuları, 9 -20 Ağustos tarihleri arası 11 gün sürecek Yüksek İrtifa kampı için yola çıktı.

BAYBURT İL ÖZEL İDARE, 11 GÜN SÜRECEK KAMP İÇİN ERZURUMA HAREKET ETTİ.
09 Ağustos 2018 Perşembe 11:45

TFF 3 Lig de mücadele eden Bayburt İl Özel İdare Spor; kendi tesislerinde 28 Temmuzdan beri devam eden 1 Etap kampını bitirerek, 9 -20 Ağustos tarihleri arası 11 gün sürecek Yüksek İrtifa kampı için hareket etti.

Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı İsmail Özbek , " Takımımızın 1 Etap kampını kendi tesislerimizde bitirerek takımımızı Yüksek İrtifa Kampında daha iyi hazırlamak, hazırlık maçları ile takımımızın eksik olan mevkilerini görmek ve teknik ekibimizin raporları doğrultusunda ihtiyacı olan mevkilere transfer çalışmalarını da devam ettirmek adına 2.Etap kamp çalışmamız için Erzurum’a gidiyoruz.

11 Gün sürecek 2 Etap kampımızla lige hazır bir takım haline gelerek taraftarlarımızın beklediği Bayburt Spor hüviyetinde maçlarımıza başlayacağız.”

 

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