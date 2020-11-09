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Bayburt İl Nüfus Müdürlüğüne yeni atama.

Bayburt İl Nüfus Müdürlüğüne Ardahan Merkez İlçe Nüfus Müdürü Şengül Kök atandı.

Bayburt İl Nüfus Müdürlüğüne yeni atama.
09 Kasım 2020 Pazartesi 12:28

                   Ardahan Merkez İlçe Nüfus Müdürü Şengül Kök, Bayburt'a atandı.Ardahan Merkez İlçe Nüfus Müdürü Şengül Gök, Bayburt İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne atandı.

Şenül Gök, yaptığı açıklamada, yaklaşık 30 yıldır Ardahan'da çeşitli görevlerde bulunduğunu söyledi.

                16 yıl Ardahan Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü görevinin ardından Bayburt İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne atandığını ifade eden Gök, şunları kaydetti:

                  "Devletimizin bizi il müdürlüğüne layık görmesi bizi sevindirdi, önemli bir görev. Bunun için İçişleri Bakanlığımıza, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüz ile Ardahan Valimiz Hüseyin Öner'e teşekkür ederim. 30 yılımı verdiğim bir yerden de ayrılmak çok zor oluyor. Her Ardahanlının bundan sonra Bayburt'ta bir evinin olduğunu bilmesini isterim."

Etiketler; #Şengül Kök
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