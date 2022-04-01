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Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar ,İlimizde Kütüphane sayısı 129’çıktı dedi.

Kütüphaneler haftası kutlama etkinlikleri kapsamında Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar Açıklamalarda bulundu;

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar ,İlimizde Kütüphane sayısı 129’çıktı dedi.
01 Nisan 2022 Cuma 12:31

BAYBURTGÜNDEM-  Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar, kentte kütüphanesi olmayan 27 okulun kütüphaneye kavuştuğunu belirterek 'Kütüphaneler Haftası' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Günümüzde bilgiyi üreten ve kullanan toplumlar, bilimsel, siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda gücü elinde tutan toplum olarak nitelendirilmektedir. "Bilgi Çağı" ve "Bilgi Toplumu'nda en önemli özellik, bilginin ve bilgili olmanın bir güç kaynağı olarak görülmesidir.

Bilgi Toplumu'nun insanı; bilgiye nasıl ulaşabileceğini bilen, bilgiyi kullanan ve edindiği bilgiler aracılığıyla öğrenme ve yaşam arasında ilişkiler kurarak yeni bilgiler üretebilen insandır.

Biz de bunların farkında olarak bakanlığımızın "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında ilimizde kütüphanesi olmayan 27 okula kütüphaneye kavuştu. Yeni kazandırılan bu kütüphanelerle birlikte ilimizdeki toplam kütüphane sayısı 129'a çıkarken kütüphanelerdeki kitap sayımız da yaklaşık 150 bine ulaştı.

"Sıfır Atık" israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir. Bu hedef doğrultusunda Bayburt Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Sıfır Atık Kütüphanesini hayata geçirerek bu alanda diğer okullarımıza örnek olacak bir projeyi hayata geçirdik. Hedefimiz her okulumuzu, okulumuzdaki her öğrencimizi hatta her velimizi kitapla buluşturmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm öğrencilerimizi daha çok kitap okumaya davet ediyor, sağlık, afiyet ve mutluluklar diliyorum.” Dedi.

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