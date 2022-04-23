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Bayburt İl jandarma,23 nisanda çocukları sevindirdi

Bayburt İl Jandarma komutanlığından 23 Nisan çocukları sevindirdi.

Bayburt İl jandarma,23 nisanda çocukları sevindirdi
23 Nisan 2022 Cumartesi 19:05

BAYBURTGÜNDEM-  Bayburt İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklama; Bayburt İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, sorumluluk sahamızda bulunan Nişantaşı İlkokulu öğrencilerine Jandarmanın görevlerini tanıtmak maksadıyla Trafik Timi, Çevre ve Doğa Koruma Timi, Asayiş Timi ve Köpek Unsuru ile birlikte gidilerek, her birim yaptığı görev ile ilgili bilgilendirmeler yapmıştır.

 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanarak yüz boyama etkinliği, palyaço gösterisi ve köpek gösterisi yapılarak öğrencilere balon ve çeşitli hediyeler dağıtılmıştır.

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