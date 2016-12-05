BAYBURT İ.H.H’DAN BASIN AÇIKLAMASI

BAYBURT İ.H.H Başkanı İlhami Polat, Bayburt İnsan Hak ve Hürriyetleri,İnsani Yardım Derneği Halep için basın açıklaması yaptılar.

Hepimizin Yakından Takip Ettiği Suriye Direnişi Gün Geçtikçe Daha Zor Şartlara Ve İnsani Dramlara Sahne Olmaktadır.Tüm zorluklara tüm baskılara, yokluklara, ve imkânsızlıklara rağmen kararlı bir şekilde süren Suriye kıyamı, adeta destanlaşan bir direniş olmaya devam ediyor.Zulüm ve gaddarlığı kelimelerle izah edilemeyecek, işkence ve katliamlara dair fotoğraflarına bakmaya bile dayanamadığımız bir manzarayla karşı karşıyayız.Esed diktatörünün liderliğindeki Baas rejimine karşı, Suriye’de ki halk tarafından 15 Mart 2011’de Derea’da başlatılan direniş, 6. yılına girdi.Ancak 6. Yılına giren bu direniş Suriye de sadece rejimle mücadele etmekle kalmıyor, aynı zamanda bütün yerli ve küresel şer odaklarıyla mücadele etmeye çalışıyor. Suriye de izzeti, zillete tercih edip kıyama kalkan Suriye halkı, kıyamın başladığı günden beri çok zor ve kısıtlı imkânlarla mücadelesine devam ediyor.Son zamanlarda Rusya ve işbirlikçileri tarafından havadan ve karadan yoğun bir şekilde bombalanan Halep, bütün zorluklara rağmen direnmeye devam etmektedir. Rusya’nın bütün dünyanın gözü önünde Halep’te gerçekleştirdiği bu insanlık dışı katliama, ne yazık ki bütün insanlık dilsiz ve sağır kesilmiştir.Cansız bedenleri sahillere vuran aylin bebekleri, ümran kızlarımıza yapılanları unutmadık.Savaştan önce 5milyon nüfusa sahip olan ülkenin 2.büyük şehri olan HALEPTE bu gün 300bin civarı insan yaşamaktadır.Ey aziz Halep halkı, şehadet kefenini kuşanarak, mevzii terk etmeyen , Allah yolunun adanmış erleri; Müsterih olun, Allah’a andolsun ki cennet sizi bekliyor!Selam olsun; Halep’e, Selam Olsun Şama, Selam Olsun Hama’ya Humus’a!Selam olsun izzetiyle direnip Cennet’e talip olan Bilad-ı Şam’ın şanlı yiğitlerine…“Dilleri, dinleri, renkleri farklı da olsa zihinlerindeki kodlanmış İslam düşmanlığı aynıdır”15 Temmuz da darbe girişimini yapan irade ile Arakan'ı, Mısır'ı, Doğu Türkistan’ı, Filistin’i, ve Halep'i hancerleyen irade aynı iradedir.Bu Bağlamda ; Bayburt İHH Olarak‘’Halep’e Yol Açın ‘’ Sloganıyla Acil Un Kampanyası Başlatmış Bulunmaktayız. Bir dilim ekmeye muhtaç bırakılan kardeşlerimize, kardeşlik görevimizi yapmak üzere Bayburt Halkımızı, resmi kurumları ve STK ları bu kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz.Bir Çuval Un Bedeli 60 Tl’dir ! Bağış İçin Türk Dünyası Parkında Bulunan Standımız bir ay süreyle bağışlarınızı kabul edecektir. Ayrıca Bayburt ziraat bankasında acılan IBAN : TR 19 0001 0002 4568 2586 4650 01 HESAP NO: 0245/68258646-5001 nolu hesap açılmıştır.Katılımlarından Dolayı Udef İl Başkanlarına Ve Siz Değerli Yöneticilerimize Teşekkür Ederim…Sesimize Ses Olan Kıymetli Basın Mensubu Arkadaşlarımıza Ayrıca Teşekkür Eder Gerekli Hassasiyeti Göstermelerini Rica Ederim.Kampanyamızı Yürüten Genç İHH Teşkilatımıza Başarılar Diliyorum… Allah Yar Ve Yardımcımız Olsun