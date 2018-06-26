 ﻿
0
MASAT DERESİ KÖYLERİNİN MUHTARLARI VE VATANDAŞLAR İLE BİR ARAYA GELDİ
MASAT DERESİ KÖYLERİNİN MUHTARLARI VE VATANDAŞLAR İLE BİR ARAYA GELDİ
0
Seçimi böyle izlediler
Seçimi böyle izlediler
0
Bayburtlu Yıldız Adayı
Bayburtlu Yıldız Adayı
0
banner399

Bayburt Harabe Binalardan Temizleniyor

Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden olan Bayburt’ta, tarihi eser özelliği taşımayan ve kullanılacak durumda olmayan harabe binaların yıkımına devam ediliyor.

Bayburt Harabe Binalardan Temizleniyor
26 Haziran 2018 Salı 13:12

Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden olan Bayburt’ta,  tarihi eser özelliği taşımayan ve kullanılacak durumda olmayan harabe binaların yıkımına devam ediliyor. 

Bayburt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından belirli bir program dâhilinde gerçekleştirilen yıkım çalışmalarının bu seferki adresi Tuzcuzade Mahallesi Kurdal Sokak oldu. Burada bulunan yaya ve araç geçişleri için tehlike arz eden aynı zamanda çevre kirliliğine neden olan yapılar Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındıktan sonra çevreye zarar verilmeden yıkılarak olumsuz görüntüler ortadan kaldırılıyor.

banner397
İlgili Galeriler
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Önceki Haber
Almanya da NTV gazetesi ,Bayburt Erdoğan’ın kalesidir diye yazdı.
Sonraki Haber
Mopaş'tan Online Perakendeye ilk Adım
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.