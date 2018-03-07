Bayburt-Gümüşhane Havalimanı’nın altyapı ihalesi tamam

Maliye Bakanı Naci Ağbal: Bayburt-Gümüşhane Havalimanı’nın altyapı ihalesine ilişkin sözleşme bugün imzalandı, yer teslimi 1 hafta içinde yapılacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt ve Gümüşhane başta olmak üzere, çevre illerin de merakla beklediği Bayburt-Gümüşhane Havalimanı’nın altyapı ihalesine ilişkin sözleşmenin imzalandığını açıkladı.

Bakan Ağbal, 175 milyon lira bedeli olan sözleşmenin bugün itibarıyla imzalandığını belirterek, “Sözleşme yapılan müteahhide 1 hafta içinde yer teslimi yapılacak ve 2019 yılı içinde altyapı işi tamamlanacak” dedi.

Öte yandan, yılda 2 milyon yolcu kapasiteli terminal inşaatına ilişkin proje hazırlıklarının da hızlı bir şekilde ilerlediğini belirten Ağbal, şu bilgileri verdi:

“Bu yıl içinde terminalin yapımına ilişkin proje çalışmaları da sonuçlandırılacak ve ihaleye çıkarılacak. Böylece Bayburt, Gümüşhane ve bu illerimizin etrafındaki diğer illerimizde, ilçelerde, köylerimizde yaşayan vatandaşlarımız havalimanı kavuşmuş olacak. Vatandaşlarımız ve ülkemiz için bu yatırımın hayırlara vesile olmasını diliyorum.”dedi.