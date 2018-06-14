Yıldırım, Salyazı mevkisinde inşa edilecek Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nın temel atma töreninde yaptığı konuşmada, "Hem Gümüşhane'nin hem de Bayburt'un gönlümüzdeki yeri bir başkadır. Her iki şehirde girdiğimiz bütün şehirlerde bizi çok yüksek oyla destekledi, yalnız bırakmadı. Gümüşhane, Bayburt AK Parti'ye ilk günden beri desteğini artırarak devam ettiriyor. Sağolun, varolun." ifadesini kullandı.

"Buraya gelmeden Gümüşhane'de yine hemşehrilerimizle buluştuk. Buradan sonrada baba ocağına Erzincan'a geçeceğiz, orada hemşehrilerimizle buluşacağız. Memleketin her köşesine hizmet götürmek için zamanla yarışıyoruz. İşte bugün, bu ramazan ayının son günlerinde Gümüşhane'ye, Bayburt'a bereket getirecek, kalkınma getirecek, zenginlik getirecek büyük bir yatırımın temelini atıyoruz. Bayburt-Gümüşhane Havalimanı hayırlı uğurlu olsun.

" Yıldırım, yapılacak olan havalimanı ile ilgili bilgi vererek, şunları ifade etti: "2 milyon yıllık kapasitesi olacak.

2 milyon insan gelecek. Bayburt'u, Gümüşhane'yi, Erzincan'ı, Giresun'u üst üste koy ancak 2 milyon eder. Onun için büyük bir havalimanı yapıyoruz. Toplam maliyeti 310 trilyon. Helali hoş olsun. İnşallah 2020'de havalimanımızı açmış olacağız, artık buraya uçakla geleceğiz. Gümüşhaneliler, Salyazılılar, Bayburtlular, gurbetçi hemşehrilerimiz, turistler artık yol çilesi çekmeyecek. Dünyanın 4 bir yanından uçakla buralara gelebilecekler.

Havalimanımız Bayburt'a, Gümüşhane'ye ülkemize hayırlı olsun. Böyle önemli bir eseri sizler kazandırmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğumu ifade etmek isterim." Başbakan Yıldırım, ülkenin her şehrinin hizmete layık olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Biz kendimizi eğer buralara vefa borcumuzu ödemezsek rahat hissetmeyeceğiz.

Davamız, muradımız sizlere hizmettir. Bütün derdimiz milletimizi, devletimizi birlikte yüceltmektir. AK Parti'nin doğudan batıya, kuzeyden güneye, yurdun her köşesinde hizmeti var, izi var, mührü var. Haritaya baktığınızda bütün şehirlerde AK Partiyi görürsünüz, ay yıldızlı Türk bayrağını görürsünüz. 16 yıllık kalıcı eserleri görürsünüz. Bütün şehirlerimizi hizmet konusunda hep bir gördük. Doğu ile batıyı, kuzey ile güneyi birbirinden ayırmadık.

Halka hizmeti hakka hizmet olarak gördük. Eserlerimizi 81 ilimizde birer birer hayata geçiyoruz. 15 yılda dağ gibi sorunları, dağ gibi eserlere hizmetlere dönüştük. Sorunlarımızı torunlarımıza bırakmadık.

Türkiye'yi bölünmüş yollarla, havaalanlarıyla, modern demir yollarıyla, köprülerle, tünellerle donatacağız dedik, hamdolsun verdiğimiz bütün sözleri yerine getirdik."