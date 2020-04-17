BAYBURT GRUP'TAN 'BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM' KAMPANYASINA DESTEK

Bayburt Grup'tan 'Biz bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek Bayburt Grup 'Biz bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 10 milyon 69 bin 69 lira, 'Vefa Sosyal Destek' kampanyasına ise 50 bin koli gıda yardımıyla destekte bulunuyor.

Koronavirüs salgınının olumsuz ekonomik etkilerini en aza indirmek amacıyla başlatılan "Biz bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bir destekte Bayburt Grup'tan geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan 'Biz bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına Bayburt Grup '10 milyon 69 bin 69 lira destekte bulundu.

Gruptan yapılan açıklamada Bayburt'un il plaka kodu olan '69' rakamını destek kapsamında küsurat olarak eklendiği belirtildi. Grup bunun yanında 'Vefa Sosyal Destek' kampanyasına da 50 bin koli gıda yardımında bulundu. Yardım kolileri Ankara, Amasya, Bayburt, İzmir, Rize, Sivas, Trabzon illerinde ki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bugün yola çıkarıldı.

"Herkes üzerine düşen görevi yapmalı" Destek organizasyonuyla ilgili açıklama yapan Bayburt Grup Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şentürk, "Bayburt Grup olarak Cumhurbaşkanımız öncülüğünde başlatılan 'Biz bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına yaklaşık olarak 10 milyon 69 bin 69 lira destekte bulunduk. Bu dönem milli birlik ve dayanışmanın en yüksek seviyede olduğu dönem olmalı.

Bu sıkıntıları hep birlikte birlik beraberlik içinde atlatabiliriz. Herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.'Vefa Sosyal Destek' kampanyasına 50 bin koli gıda desteği Grubun diğer bir Yönetim Kurulu Üyesi Alperen Burak Şentürk ise 'Vefa Sosyal Destek' kampanyası kapsamında 7 ilimize gönderilmek üzere 50 bin adet gıda malzemesi bulunan koliler hazırladık. Koliler bugün ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Bu zorlu günleri en kısa sürede atlatacağımıza inancımız tam" ifadelerini kullandı. -