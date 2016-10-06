Bayburt Grup Özel İdare beraberlikle yetindi

Türkiye Spor Toto 3. Lig 1. Grup 6. hafta karşılaşmasında, Kütahyaspor sahasında Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ile 1-1 berabere kaldı.
Türkiye Spor Toto 3. Lig 1. Grup 6. hafta karşılaşmasında, Kütahyaspor sahasında Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Dumlupınar
Hakemler: Lütfullah Aslan x, Halil Kurt x, Eren Özçelik x
Kütahyaspor: Mehmet Dilaver xx, Fatih Ekinci xxx, Gökhan Emreciksin x (Ulaş Tufan dk. 46 xx), Mustafa Serkan Demirel x, Vijdan Aladağ xx, Fatih Bolat xx, Cihan Çimen x, Rıdvan Aykan x, Hüseyin Güner x, Hüseyin Teker x (Hakan Çorlak dk. 65 x ), Murat Akgül xx (Çağlar Yıldızer dk. 79 xx)
Bayburt Grup Özel İdare Gençlik: Erhan Kırcı xx, Yener Demirci xxx, Sinan Ayar xxx (Ahmet Üner dk. 83 ?), Koray Kurt x (Tuncay Öndel dk. 55 x), Celal Hanalp x, Erçin Ilgaz x, Sergen Yılmaz x, Aykut Topal xx, Yücel Yıldırım x, Vehbi Yıldırım x (Onur Karakabak dk. 66 xx), Oltan Karakullukçu x
Goller: Oltan Karakullukçu (dk. 82) (Bayburt Grup Özel İdare), Çağlar Yıldızer (dk. 90+5) (Kütahyaspor) -
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