BAYBURT GRUP, BURS DESTEĞİNİ 4500 KİŞİYE ÇIKARDI

Bayburt Grup, bu yıl burs verdiği öğrenci sayısını 4 bin 500’e kadar yükseltti. Burs alan 4 bin 500 öğrenciyi yayınlayan Bayburt Grup’tan eğitim çalışmaları hakkında da bir basın açıklaması geldi.

Bayburt Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Şentürk, burs başvurusundan Bayburtlu öğrencilerin yanı sıra Bayburt Üniversitesi’nde okuyan ve artık fahri Bayburtlu olarak kabul ettikleri öğrencilerin de yararlandığını açıkladı.

Burs desteğinin her yıl artarak devam edeceğini söyleyen Şenütrk, “Geçen yıl temeli atılan Hacı Kıyası Şentürk Camii ve Külliyesi inşaatı bütün hızıyla devam etmektedir. Bu camii ve külliye içerisinde oluşturulacak kütüphane, konferans salonu ve diğer sosyal alanlar önümüzdeki kurban bayramında inşallah şehrimizin hizmetinde olacaktır” dedi.

Abdurrahman Şentürk ; “Yıllardan beri şehrimiz Bayburt'a ve Bayburtlu gençlerimizin eğitimlerine yaptığımız katkı bu sene de devam edecektir.

Bayburt Grup olarak geçen yıl eğitim döneminde olan 3500 gencimize burs imkânı sağladık. Bu sene rakamı 4500’e çıkarttık. Özellikle burs için başvuran ve gerekli şartları sağlayan tüm Bayburtlu gençlerimiz ile okumak için şehrimizdeki üniversiteyi seçen (ben onları artık fahri Bayburtlu olarak kabul ediyorum) misafir öğrencilerimiz bu imkândan faydalandı. Şükürler olsun ki, Allah'ım bu imkânları bize verdi.

Bu gençlerimizin eğitimlerini büyük bir başarıyla tamamlayarak gelecekte ülkemize ve Bayburt’umuza büyük hizmetlerde bulunacaklarından asla şüphemiz yoktur. Allah bizlere imkân verdiği sürece geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin eğitimine katkılarımız gelecek yıllarda da devam edecektir.

Geçen yıl temeli atılan Hacı Kıyası Şentürk Camii ve Külliyesi inşaatı bütün hızıyla devam etmektedir. Bu camii ve külliye içerisinde oluşturulacak kütüphane, konferans salonu ve diğer sosyal alanlar önümüzdeki kurban bayramında inşallah şehrimizin hizmetinde olacaktır.

Bir Bayburtlu olarak güzel şehrimiz ve onun güzel insanları için yaptıklarımızı asla yeterli görmedik, görmeyeceğiz de. Bayburt’un değişmesi ve gelişmesi için sizlerle birlikte daha güzel hizmetler yapacağımıza inancımız tamdır. Hemşerileri olmaktan gurur duyduğum Bayburtlu gençlerimize burslarının hayırlı olmasını diliyor, her birine eğitim hayatlarında başarılar diliyorum.

Bayburt halkından tek dileğimiz, hayır dualarını bizlerden eksik etmesinler.