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BAYBURT GENELİNDE 56.885 SEÇMEN OY KULLANACAK.

16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan Anayasa Değişikliği (Halk Oylaması) seçimlerinde Bayburt il genelinde sandık ve seçmen sayısı belirlendi.

BAYBURT GENELİNDE 56.885 SEÇMEN OY KULLANACAK.
14 Mart 2017 Salı 18:30
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Bayburt İl Seçim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Bayburt genelinde 56.885 seçmen, 284 sandıkta oy kullanacak.

İl ve ilçelerdeki sandık ve seçmen sayısı şöyle; İlçe bazında seçim sandık sayısı cezaevi hariç 215, İlçe bazında seçmen sayısı cezaevi hariç 45.707, Demirözü ilçesi sandık sayısı 38, Demirözü ilçesi seçmen sayısı 6036, Aydıntepe ilçesi sandık sayısı 31, Aydıntepe ilçesi seçmen sayısı 5142

İl genelinde cezaevi hariç sandık sayısı toplam 284, İl genelinde cezaevi hariç seçmen sayısı toplam 56.885 seçmendir.

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