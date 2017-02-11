BAYBURT GENÇLİK MERKEZİNDEN “İYİLİK AĞACI PROJESİ”

Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü Bayburt Gençlik Merkezi olarak Gençlerin İyilik Ağacı Projesi kapsamında faaliyetler gerçekleştirdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü Bayburt Gençlik Merkezi Müdürü Savaş Erel;“ Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü Bayburt Gençlik Merkezi olarak Gençlerin İyilik Ağacı Projesi kapsamında düzenlediğimiz faaliyetimizde; Maden İmam Hatip Orta Okulu'na Genç Dönüşüm Projesi kapsamında elde ettiğimiz kırtasiye malzemesi ve atkı bere dağıttık.Program sonrasında öğrencilerimizin yüzündeki neşeyi görmek bizleri mutlu etti. Programımıza katkıda bulunan gönüllü gençlerimize teşekkür ederiz. “