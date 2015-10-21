BAYBURT GENÇLİK MERKEZİ SEZONA YENİ KULÜPLERLE START VERDİ

" 2015 Yılında, Merkezimizde gitar, bağlama, keman, piyano, ney, diksiyon, tiyatro, resim, ebru, tezhip-minyatür, halk oyunları, satranç, masa tenisi, bilardo, Osmanlıca, İngilizce, bilgisayar, fotoğrafçılık ve gönüllü çalışmalar adı altında kurslarımız bulunuyor" dedi.
Erel, gençlere her türlü imkanı sunduklarını ve gençlerin boş zamanlarını burada değerlendirmelerini amaçladıklarını dile getirerek;
"Kendilerinin ders dışında kalan zamanlarını burada değerlendirmelerini amaçlıyoruz. Kurslarımız içerisinde resim, piyano, ebru, Osmanlıca, bağlama, bilgisayar, diksiyon dallarında başvurular devam ediyor” dedi.