BAYBURT GENÇLİK MERKEZİ SEZONA YENİ KULÜPLERLE START VERDİ

Gençlik Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Müdürlüğünde 2015 sezonun da yeni açılan kulüplerdeki kurslarla hizmet veriyor.

Gençlik Merkezi Müdürü Savaş Erel, 14-29 yaş arası herkesin kurslardan yararlanabileceğini belirterek;

" 2015 Yılında, Merkezimizde gitar, bağlama, keman, piyano, ney, diksiyon, tiyatro, resim, ebru, tezhip-minyatür, halk oyunları, satranç, masa tenisi, bilardo, Osmanlıca, İngilizce, bilgisayar, fotoğrafçılık ve gönüllü çalışmalar adı altında kurslarımız bulunuyor" dedi.

Erel, gençlere her türlü imkanı sunduklarını ve gençlerin boş zamanlarını burada değerlendirmelerini amaçladıklarını dile getirerek;

"Kendilerinin ders dışında kalan zamanlarını burada değerlendirmelerini amaçlıyoruz. Kurslarımız içerisinde resim, piyano, ebru, Osmanlıca, bağlama, bilgisayar, diksiyon dallarında başvurular devam ediyor” dedi.





