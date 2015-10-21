banner337

BAYBURT GENÇLİK MERKEZİ SEZONA YENİ KULÜPLERLE START VERDİ

Gençlik Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Müdürlüğünde 2015 sezonun da yeni açılan kulüplerdeki kurslarla hizmet veriyor.

BAYBURT GENÇLİK MERKEZİ SEZONA YENİ KULÜPLERLE START VERDİ
banner330
 Gençlik Merkezi Müdürü Savaş Erel, 14-29 yaş arası herkesin kurslardan yararlanabileceğini belirterek;

 " 2015 Yılında, Merkezimizde gitar, bağlama, keman, piyano, ney, diksiyon, tiyatro, resim, ebru, tezhip-minyatür, halk oyunları, satranç, masa tenisi, bilardo, Osmanlıca, İngilizce, bilgisayar, fotoğrafçılık ve gönüllü çalışmalar adı altında kurslarımız bulunuyor" dedi.

 

Erel, gençlere her türlü imkanı sunduklarını ve gençlerin boş zamanlarını burada değerlendirmelerini amaçladıklarını dile getirerek;

"Kendilerinin ders dışında kalan zamanlarını burada değerlendirmelerini amaçlıyoruz.  Kurslarımız içerisinde resim, piyano, ebru, Osmanlıca, bağlama, bilgisayar, diksiyon dallarında başvurular devam ediyor” dedi.


İlgili Galeriler
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Demakrisi mitingi Bayburt
Demakrisi mitingi Bayburt
İstanbul İftar
İstanbul İftar
Önceki Haber
26. dönem Bayburt milletvekili aday listeleri şöyle
Sonraki Haber
Gökçedere'ye suni çim futbol sahası yapılacak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.