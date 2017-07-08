Bayburt Gençlik Merkezi Çalışıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan Merkezim Her Yerde projesi Bayburt ilçe ve köylerinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Bayburt Gençlik Merkezi tarafından yürütülmeye devam ediyor.

Bayburt”ta yaz kuran kurslarında Kuran-ı Kerim öğrenen çocuklarımız Bayburt Gençlik Merkezinde Gençlik Merkezi Müdürü , Gençlik Liderleri ve gönüllü gençlerimiz ile bir araya gelerek eğlenceli ve verimli vakit geçirme imkanı elde ettiler.

Gençlik liderlerimiz gönüllü gençlerle birlikte çocuklar ile mangala, satranç gibi zeka oyunlarının yanısıra halk oyunları, bisiklet, bilardo gibi fiziksel aktivitelere de katılarak eğlenceli vakit geçirdiler.