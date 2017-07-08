Göletlere 50 Bin Yavru Balık Bırakıldı
Göletlere 50 Bin Yavru Balık Bırakıldı
0
0
1
0

Bayburt Gençlik Merkezi Çalışıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan Merkezim Her Yerde projesi Bayburt ilçe ve köylerinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Bayburt Gençlik Merkezi tarafından yürütülmeye devam ediyor.

Bayburt Gençlik Merkezi Çalışıyor
08 Temmuz 2017 Cumartesi 14:38

Bayburt”ta yaz kuran kurslarında Kuran-ı Kerim öğrenen çocuklarımız Bayburt Gençlik Merkezinde Gençlik Merkezi Müdürü , Gençlik Liderleri ve gönüllü gençlerimiz ile bir araya gelerek eğlenceli ve verimli vakit geçirme imkanı elde ettiler.
Gençlik liderlerimiz gönüllü gençlerle birlikte çocuklar ile mangala, satranç gibi zeka oyunlarının yanısıra halk oyunları, bisiklet, bilardo gibi fiziksel aktivitelere de katılarak eğlenceli vakit geçirdiler.

İlgili Galeriler
Bayburt Belediyesi İfatr
Bayburt Belediyesi İfatr
Bayburt Derneği iftar
Bayburt Derneği iftar
Eyüpsultan Dernek İftarı
Eyüpsultan Dernek İftarı
Vaıf 2017 iftar
Vaıf 2017 iftar
Önceki Haber
KÖYLERİMİZİN SU DEPOLARINDAN TEMİZ SU AKACAK.​
Sonraki Haber
BAYBURT'A 30 MW'LIK RES KURULACAK
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.