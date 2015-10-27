BAYBURT GENÇLİK MERKEZİ, “AŞURE GÜNÜNDE “GENÇLERE AŞURE DAĞITTI

Gençlik Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Müdürlüğünde “Aşure Günü” nedeniyle gençlere aşure dağıtıldı.

“Oruç tutmanın, selam vermenin, çocuk sevindirmenin, sadaka vermenin adıdır Aşure Günü “ açıklamasını yapan Gençlik Merkezi Müdürü Savaş Erel,

“ Bayburt Gençlik Merkezi olarak paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesi olan farklılıkların ahenk içindeki ortak tada katkı sağlamaları, “birlik” gibi kültürümüzün özünde hep var olan güzellikleri devam ettirme amacı içerisinde merkezimizde aşure programı düzenledik.

Oruç tutmanın, selam vermenin, çocuk sevindirmenin, sadaka vermenin adıdır Aşure Günü. Duaların kabul olduğu, Müslümanların kardeşliğini hatırlayarak birlik olduğu gündür Aşure Günü. Rahmeti ve bereketi bol Muharrem Ayı’nda Bayburt Gençlik Merkezi olarak gönüllü gençlerimiz, velilerimiz ve hocalarımıza Aşure dağıtımı yaptık.

Maneviyatı yüksek, kültürüne bağlı bir nesil yetiştirmenin önemini, barış ve kardeşliğin öneminin daha da arttığı bu günlerde gençlerimizin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini belirten Hazreti Ömer Camii İmamı Ömer Hocamız son olarak da konuşmasını güzel bir dua ile tamamladı. Ömer Hocamıza da buradan teşekkür ediyoruz.” dedi.

