BAYBURT GENÇLİK MERKEZİ “3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ” KUTLADI

Bayburt Gençlik Merkezi, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” nedeniyle Merkez Müdürü Savaş Erel ve yöneticiler etkinlikler gerçekleştirdiler.

“ 3 Aralık, engelli bireylere yönelik toplumsal farkındalığın artırılması ve engellilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi açısından önemli bir gündür. “ açıklamasını yapan Erel;

“ Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, desteklemek, karşılaşabilecekleri tüm engelleri kaldırmak, kaliteli yaşam sürebilmelerini sağlamak; aynı zamanda onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek hepimizin sosyal sorumluluğudur.

Bizde Bayburt Gençlik Merkezi olarak Bayburt Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Bayburt Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezini ziyaret ettik. Tiyatro Kulübümüzün palyaçoları hazırladıkları oyunları öğrencilerimize sergilediler. Engelli gençlerimizle teker teker konuşmaya çalıştılar. Palyaçoları hayranlıkla izleyen gençlerimiz sürekli bir daha ne zaman geleceksiniz diye soruyorlardı. Onların mutlu olduğunu görmek bizleri yürekten sevindirdi.

Bağlama Kulübümüzün öğrencileri mini bir konser verdiler. Müzik eşliğinde halay çeken gençlerimizin neşesi görülmeye değerdi. Gönüllü gençlerimiz ve Ebru Kulübü, Resim Kulübü öğrencilerimiz gençlerimizle beraber çalışmalar yaptılar. Gençlerimizin güzel bir şeyler ortaya koyabildiğini görmek hem onları hem bizi mutlu etti.

Bayburt Gençlik Merkezi olarak buradan bizi misafir eden Bayburt Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ne, Mesleki Eğitim Merkezine, Bağlama, Müzik, Resim Kulübü öğrencilerimize ve gönüllü gençlerimize teşekkür ediyoruz.

Hepimiz birer engelli adayı olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor. Engellerin hep birlikte çalışılarak aşılacağı, engelsiz bir dünya temennisiyle tüm engellilerimizin ‘Dünya Engelliler Günü’ nü kutlar, mutlu ve başarılı yarınlar diliyoruz” dedi.











