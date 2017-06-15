BAYBURT GAZETECİLER CEMİYETİ, VALİ İSMAİL USTAOĞLU’NU ZİYARET ETTİ

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti (BGC) üyeleri Vali İsmail Ustaoğlu’nu ziyaret etti.

Cemiyetin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği olağan kongre ile belirlenen yeni yönetim kurulu Vali İsmail Ustaoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu. Kongrede yeniden BGC Başkanı olarak seçilen Yaşar Yıldız ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Cem Çoruh, Murat Okutmuş, Abdulkadir Nişancı, Cengizhan Okutmuş ile Beşir Serdar Kelleci’yi makamında kabul eden Vali İsmail Ustaoğlu, ziyaret dolayısıyla memnuniyetini ifade ederek, Başkan Yıldız ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi. ​