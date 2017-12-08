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“BAYBURT GALAKSY” DOĞAL TAŞI GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Eskaya Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya ve Başkan Yardımcısı Sezgin Sekmen, Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.

“BAYBURT GALAKSY” DOĞAL TAŞI GÖRÜCÜYE ÇIKTI
08 Aralık 2017 Cuma 17:37

Bayburt merkezli firma çalışmaları hakkında Kaya ve Sekmen’den bilgiler alan Vali Pehlivan, firmanın yakın zamanda yerli dolomitik kireçtaşından üretimini gerçekleştirdiği ve blok kesme işlerinin İl Özel İdaresi, Belediye ve Ticaret Odası ortaklı Bayburt Doğaltaş Fabrikasında yapıldığı “Bayburt Galaksy” taş numunesini inceledi. Vali Pehlivan, 18 milyon metreküp dolomitik kireçtaşı rezervinin sektöre kazandırılması konusunda Kaya ve Sekmen ile bilgi alışverişinde bulunarak çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.​

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Vali Ali Hamza Pehlivan kaleme aldığı mektupla yatırımcıları Bayburt’a davet etti.
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