Bayburt Firmaları Seferlerine ara verdi.

Bayburt’ta şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları corona virüs tedbirleri kapsamında dün itibariyle tüm seferlerine ara verildiğini açıkladı.

Corona virüsü önlemleri kapsamında Bayburt’ta şehirler arası otobüs firmaları tüm seferlerini iptal etme kararı aldı.

SEFERLERİMİZİN TAMAMINA GEÇİCİ SÜREYLE ARA VERİLMİŞTİR

Otobüs firmalarından müşterilerine yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi;

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 kapsamında tedbirler doğrultusunda siz değerli yolcularımızın çalışanlarımızın ailelerinin sağlını düşünüyor ve önemsiyoruz.

Bu sebeple ileri bir tarihe kadar tüm güzergâh ağımızda bulunan gidiş-dönüş seferlerimizin tamamına geçici bir süre ile ara verme kararı almış bulunmaktayız.”