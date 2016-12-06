Bayburt Esnafından TL’ye Destek

Bayburt esnaflarından Gözde Çiçekçilik sahibi Murat Eraslan ve Loris Bayii sahibi Yavuz Saka Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “dövizleri TL’ye çevirin” çağrısına destek olduklarını açıkladı.

Bayburt Esnafından TL’ye Destek
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Dolarını makbuz karşılığı bozdurup getirene Gözde Çiçekçilik sahibi Murat Eraslan bir gül hediye edeceğini ve Loris Bayii sahibi Yavuz Saka ise araç kokusu hediye edeceğini söyledi.

Gözde Çiçekçilik sahibi Murat Eraslan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Cumhurbaşkanımıza destek amaçlı başlattığımız bu kampanyada kim makbuz karşılığında dolarını bozdurup getirirse bir gül hediye ediyoruz, bu vatan bizim, bu vatanı bölemeyecekler, parçalayamayacaklar, arkadaşlar yastığınızın altında 1 dolarda olsa bozdurun lütfen devletimize milletimize sahip çıkalım. Dedi”

Loris Bayii sahibi Yavuz Saka açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Bizimde kendi imkânlarımızla bir yardımımız dokunsun dedik, dolarını bozduran arkadaşlara yardımcı olmak için araç kokusu hediye edeceğiz, İnşallah Memleketimize hayırlı olur, memleketimizin kalkınması için, dış güçlerin ekonomimize yapmış oldukları saldırıdan dolayı, bir katkı payımız olsun istedik, hayırlı olsun İnşallah. Dedi”

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