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Bayburt Eski Belediye Başkanı Ali Bilen Vefat etti.

Bayburt eski Belediye Başkanı Ali Bilen, hayata veda etti.

Bayburt Eski Belediye Başkanı Ali Bilen Vefat etti.
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Bayburt eski Belediye Başkanı Ali Bilen 78 yaşında hayata veda etti. Bayburt’un siyasi tarihinde yer edinmiş isimlerden biri olan Bilen, uzun süredir yakalandığı hastalığa yenik düşerek, bugün hayata gözlerini yumdu. 1984 yılı yerel seçimlerinde Doğru Yol Partisi'nin adayı olarak girdiği seçimi kazanarak Bayburt Belediye Başkanlığına seçilen Bilen, 1987 yılında yapılan milletvekilliği genel seçimlerinde aday olmak için görevinden istifa etmişti.  Bilen, geçtiğimiz yıl BEKDER Onur Ödülleri’ne layık görülmüştü. Bilen’in cenazesi yarın Bayburt’ta son yolculuğuna uğurlanacak.  
 
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