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BAYBURT ENERJİ İÇECEĞİ ,MÜSİAD EXPO FUARINDA

Bayburt isimli enerji içeceğinin bir vefa ürünü olarak Alanya’da şirket çalışanlarının istişareleri doğrultusunda ortaya çıktığını ifade eden Karaoğlu,

BAYBURT ENERJİ İÇECEĞİ ,MÜSİAD EXPO FUARINDA
21 Kasım 2018 Çarşamba 16:51

“Gurbette olmamız münasebetiyle şirketimiz bünyesinde çalışan tüm elemanlarımız (gerek Bayburtlu ve diğer illerden) tatillerini geçirmek üzere Bayburt’u tercih ederek her yıl memleketimize gelip orada gerek tarihi gerek doğası gerekse insani münasebetlerde bulup kendilerini adeta Bayburt muhabbetiyle birleştirmişlerdir.  Bu münasebetle  Bayburt’a bir vefa örneği olması için BYBURT69 Enerji içeceğini çıkartmaya karar verdik.” dedi.

Enerji içeceğinin Türkiye’den onay aldığını ve merkezi Bayburt olmak üzere tüm Türkiye’de satılacak.

BYBURT69 Enerji içeceğinin yanında GADA adında ice tea soğuk içecek,Türkiyede çoruh,Avrupada  meyan adında su ürünleri çıkaracağız dedi.

MÜSİAD Üyesi bir Firma olduklarını belirterek ,Fuarda yoğun ilgi gördüklerini ifade ettiler.

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