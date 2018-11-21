Bayburt isimli enerji içeceğinin bir vefa ürünü olarak Alanya’da şirket çalışanlarının istişareleri doğrultusunda ortaya çıktığını ifade eden Karaoğlu,

“Gurbette olmamız münasebetiyle şirketimiz bünyesinde çalışan tüm elemanlarımız (gerek Bayburtlu ve diğer illerden) tatillerini geçirmek üzere Bayburt’u tercih ederek her yıl memleketimize gelip orada gerek tarihi gerek doğası gerekse insani münasebetlerde bulup kendilerini adeta Bayburt muhabbetiyle birleştirmişlerdir. Bu münasebetle Bayburt’a bir vefa örneği olması için BYBURT69 Enerji içeceğini çıkartmaya karar verdik.” dedi.

Enerji içeceğinin Türkiye’den onay aldığını ve merkezi Bayburt olmak üzere tüm Türkiye’de satılacak.

BYBURT69 Enerji içeceğinin yanında GADA adında ice tea soğuk içecek,Türkiyede çoruh,Avrupada meyan adında su ürünleri çıkaracağız dedi.

MÜSİAD Üyesi bir Firma olduklarını belirterek ,Fuarda yoğun ilgi gördüklerini ifade ettiler.