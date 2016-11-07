Bayburt Emniyet imamı (FTÖ) Mensubu tutuklandı

Bayburt’ta Cumhuriyet Savcılığı Paralel yapının Emniyet yapılanmasında Dört ilin İmamı olduğu iddiasıyla biri diş hekimi 15 kişi tutuklandı.

Bayburt Emniyet imamı (FTÖ) Mensubu tutuklandı
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Bayburt Emniyet Müdürlüğü Terörle mücedele şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 4 Öğretmen ve 17 Polis Bayburt,Erzincan,Erzurum,ve Gümüşhane nin sözde Emniyet imamı olan Bir Diş hekimi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

22 şüphelinin 15’i tutuklandı.
Bayburt adliyesinde sorgulanan 22 şüphelinin 15’i tutuklandı.6 Polis ve 1 Öğretmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler; #Bayburtta FETÖnün 4 ilin emniyet imamı tutuklandı
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