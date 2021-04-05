Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfından "Bildiri"açıklaması.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman ve yönetimi ,104 Generalin gece yarısı darbeyi andıran bildirisine karşı kınama açıklaması yayınladı.

Ülkemizin varlık ve bütünlüğünü, milli iradeyi ve demokrasiyi hedef alan her türlü kalkışmanın karşısında olmuş Bayburt Vakfı olarak, 103 emekli amiralin 4 Nisan 2021 günü yaptıkları bildiriyi şiddetle kınıyoruz!

15 Temmuz 2016 günü tarih yazan milletimize ağır silahlar çeviren FETÖ’cü hainlerin ardından, ülkemizin ekmeğini yemiş, rütbe verilerek onore edilmiş emeklilik layık görülmüş amirallerinin bir gece yarısı yayınladığı bildiri, milli irade ve anayasal düzene yönelik bir saldırı girişiminden ibarettir.

Dünyanın birçok ülkesinde kanal projeleri yapılmış olmasına ve emsali az sayıda bulunan bu projelerden bir tanesi olan “Kanal İstanbul” projesine nedeni bilinmeyen bir karşı çıkma ile karşı çıkarak, Montrö Boğazlar Sözleşmesi hakkındaki spekülasyonları bahane göstererek yaptıkları bu bildiri kabul edilemez.

Türkiye, isminden ve sınırlarından daha büyük ve güçlü bir ülkedir. Türkiye’nin huzur ve güveni belli bir ideolojinin tekelinde değildir. Bayburt Vakfı olarak, 84 milyonun tek yürek olduğu Türkiye’miz üzerinde oynanacak oyunların, sinsi planların her daim karşısında duracağız.

Devletimizin kendilerine verdiği rütbe ve unvanları devletin varlık ve bütünlüğüne zarar vermek, anayasal düzeni yıkmak, demokrasiye darbe vurmak için kullanan her türlü cuntacı zihniyeti şiddetle kınıyoruz.

Bayburt Vakfı olarak, üyelerimiz ve tüm gönüllü kuruluşlarımızla birlikte darbecilere karşı, milletimizin, devletimizin, idarecilerimizin, güvenlik güçlerimizin, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olacağımızı, bu hain bildiriyi tertip edenlere karşı teyakkuz halinde olunması gerektiğini kamuoyuna saygıyla sunarız. 04.04.2021

Bayburt Vakfı Başkanı

Av. İsrafil Kahraman